الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اول قافلة مساعدات أممية تدخل عبر معبر باب السلامة الحدودي الى شمال سوريا

منذ 33 دقيقة
آثار الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا

آثار الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا (رويترز)

A A A
طباعة المقال

بعد الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا ووسط الدمار الكبير وارتفاع عدد القتلى في البلدين، دخلت أول قافلة مساعدات أممية عبر معبر باب السلامة الحدودي بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا.

وفي الأثناء تتواصل في تركيا وسوريا عمليات رفع الأنقاض فيما تستمر حصيلة ضحايا الزلزال بالارتفاع اذ بلغت اكثر من 39 ألف قتيل في كلا البلدين.

وتتألف قافلة المساعدات من 11 شاحنة مقدمة من المنظمة الدولية للهجرة، التي أفادت أن المساعدات تشمل مستلزمات إيواء وبطانيات وسجاد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أطلق نداء طارئا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى 3 أشهر، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل أيضا على إطلاق نداء مماثل لمساعدة تركيا.

وقال غوتيريش بالنص: “الأمم المتحدة تطلق نداءا لجمع 397 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا. هذا المبلغ سيغطي فترة 3 أشهر. نحن في المراحل الأخيرة من إطلاق نداء مماثل لمساعدة تركيا”.

وأضاف: “الأمم المتحدة قدمت 50 مليون دولار من المساعدات فورا بعد وقوع الزلزال من صندوق المسؤوليات العاجلة، ولكن الاحتياجات أكثر من ذلك”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أعلن، الاثنين، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا لمدة 3 أشهر، في خطوة قوبلت بانتقاد من منظمة الخوذ البيضاء. وأضاف المسؤول الأممي أن موافقة النظام جاءت من أجل إدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

كما أتى في بيان غوتيريش أن الأمم المتحدة ترحّب بالقرار الذي اتّخذته دمشق اليوم بفتح معبري باب السلام والراعي بين تركيا وشمال غرب سوريا لفترة أولية مدّتها 3 أشهر.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

علم السعودية
السعودية.. ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.4% في يناير
زلزال تركيا - سوريا
مصدر رسمي: وزير الخارجية الأردني يزور سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر
آثار الزلزال في تركيا (رويترز)
ما هي الدول العربيّة والعالميّة الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعيّة؟

الأكثر قراءة

فادي الهاشم
صدور الحكم النهائي بحق زوج نانسي عجرم
ميسي ونيمار
ضربة مزدوجة.. موعد رحيل ميسي ونيمار معاً عن سان جيرمان
فرانك هوغيربيتس
خبير الزلازل الهولندي ينتقد ما حصل معه على قناة لبنانية!