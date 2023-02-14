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اول قافلة مساعدات من الامم المتحدة تدخل شمال غرب سوريا

منذ ساعتين
آثار الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا

آثار الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا (رويترز)

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بعد اسبوع تقريباً على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي 6\2\2023، قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أولى قوافل المساعدات من المنظمة الدولية دخلت شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة من تركيا من معبر باب السلامة الذي فتح حديثا الثلاثاء 14\2\2023.

وصرح المتحدث لرويترز أن المنظمة الدولية للهجرة هي التي سلمت المساعدات.

ولم يقدم تفاصيل عن حجم المساعدات أو نوعها والتي وصلت للمناطق التي هزها الزلزال المدمر الأسبوع الماضي.

وقالت الأمم المتحدة في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين 13\2\2023 إن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين جديدين بين تركيا وسوريا “لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب”.

    المصدر :
  • رويترز

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