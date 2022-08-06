ايران تحذّر إسرائيل: ستدفع ثمنا باهظا لهجماتها على غزة

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن قائد الحرس الثوري اليوم الواقع في 6 أب 2022 أن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لهجماتها الأخيرة على الفلسطينيين في غزة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن الميجور جنرال حسين سلامي قوله “الإسرائيليون سيدفعون مرة أخرى ثمنا باهظا جراء جرائمهم الأخيرة”، في إشارة إلى الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة خلال اجتماعه مع زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الموجود حاليا في إيران.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية غزة اليوم السبت ورد الفلسطينيون بإطلاق صواريخ على إسرائيل بعد أن وضعت العملية الإسرائيلية ضد حركة الجهاد الإسلامي حدا لأكثر من عام من الهدوء النسبي على الحدود.