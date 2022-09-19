الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ايران لمحكمة العدل الدولية: اميركا جمدت أصولا تابعة ايرانية

منذ 11 دقيقة
اميركا وايران

العقوبات الأمريكية على إيران مستمرة

A A A
طباعة المقال

قالت إيران الاثنين لقضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي إن تجميد الولايات المتحدة أصولا تابعة لها ومحاولة مصادرتها لا تستند إلى أساس قانوني.

واتهم محامون يمثلون إيران، التي توجهت إلى محكمة العدل الدولية في 2016، واشنطن بانتهاك معاهدة صداقة موقعة في 1955 بالسماح لمحاكم أمريكية بمصادرة أصول تعود لشركات إيرانية منها 1.75 مليار دولار من البنك المركزي الإيراني.

وكانت تلك الخطوة قد اتخذت للتعويض عن أضرار تكبدها ضحايا ما قالت الولايات المتحدة إنها هجمات إرهابية برعاية إيران، وتنفي الجمهورية الإسلامية تقديم أي دعم للإرهاب.

ووُقعت معاهدة صداقة في الخمسينيات قبل فترة طويلة من الثورة الإسلامية في إيران في 1979، والتي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة وما تلا ذلك من قطع العلاقات الأمريكية-الإيرانية.

وبعد أن رفعت إيران دعويين قضائيتين استنادا إلى معاهدة الصداقة الموقعة في عام 1955، التي تتسق مع اختصاص محكمة العدل الدولية، انسحبت واشنطن رسميا من المعاهدة في 2018.

ومن المقرر أن تتقدم الولايات المتحدة باحتجاجها على القضية الأربعاء. وفي جلسات استماع سابقة، قال محامون يمثلون واشنطن إن المحكمة عليها أن تسقط الادعاء الإيراني لأن طهران نفسها انتهكت معاهدة الصداقة الموقعة في الخمسينيات بما وصفوه رعايتها لإرهاب دولي.

ومحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة الدولية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة وتنظر في نزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة، لكن ليس لديها سلطة لتنفيذ أحكامها. والولايات المتحدة وإيران من بين عدة دول تجاهلت قرارات المحكمة وأحكامها من قبل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم السعودية
السعودية تشتري نحو 556 ألف طن من القمح
الكرملين - روسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الكرملين يرد على ادعاءات أوكرانيا ويصفها بالـ"كذبة"
الراحلة الملكة اليزابيث والملك تشارلز الثالث
وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
انطلاق الجنازة الرسمية للملكة اليزابيث

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

العلم الاماراتي
الامارات.. تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات مقابل 4 متطلبات
ميليشيا حزب الله
ماذا وراء الأسراب الكبيرة للطائرات الوافدة من العراق؟!
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
المولوي: التقارير لا تشير الى توقع أحداث أمنية