الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ايران لن تشغل كاميرات المراقبة لـ"وكالة الطاقة الذرية" حتى احياء الاتفاق

منذ 38 دقيقة

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء نقلا عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن طهران لن تشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها في يونيو حزيران حتى يتم إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال إسلامي “تلك الكاميرات مرتبطة بالاتفاق النووي. إذا عاد الغربيون إلى هذا الاتفاق وكنا على ثقة من أنهم لن يسببوا أي أذى، فسنقرر بشأن هذه الكاميرات”.

هذا وكانت قد أكدت الولايات المتحدة سابقاً، إن قيام إيران بإزالة اثنتين من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون شيئا مؤسفا وسيؤدي إلى نتائج عكسية، وجاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لاستصدار قرار ينتقد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن جهتها أعلنت الحكومة الإيرانية، فس شهر يونيو الماضي، “فصل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية”، زاعمة أن تلك الكاميرات لا تدخل ضمن تعهد طهران في اتفاق الضمانات الموقّع أخيرا مع الوكالة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صورة من السيول التي اجتاحت اليمن
اليمن.. ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الى 20 قتيلا
أزمة قمح عالمية بسبب الحرب الروسية على اوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
كييف تؤكد ان الاستعدادات لاستئناف شحنات الحبوب جارية
الرئيس التونسي قيس سعيد
قيس سعيد يتعهد بتحقيق مطالب التونسيين بالإصلاح ومكافحة الفساد

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

منتخب لبنان لكرة السلة
فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
الرئيس نجيب ميقاتي
ميقاتي معلقاً على فوز منتخب لبنان.. "لن يعكره صوت نشاز"!!
المنتخب اللبناني
اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن