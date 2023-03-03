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ايطاليا.. الشرطة تعتقل شقيقة رجل المافيا البارز ماتيو دينارو

منذ 8 دقائق
زعماء المافيا الإيطالية ماتيو ميسينا دينارو

زعماء المافيا الإيطالية ماتيو ميسينا دينارو

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قالت الشرطة الإيطالية إنها اعتقلت الجمعة روساليا ميسينا دينار شقيقة ماتيو ميسينا دينارو رجل المافيا البارز المسجون حديثا بتهم التعاون مع إحدى منظمات المافيا.

وكان شقيقها ماتيو على رأس قوائم المطلوبين في إيطاليا حتى اعتقاله يوم 16 يناير\كانون الثاني بعد هروبه لمدة 30 عاما، وصدرت بحقه عدة أحكام بالسجن المؤبد بعد إدانته بقائمة طويلة من جرائم القتل وجرائم أخرى.

وقالت شرطة كارابينييري إن اعتقال شقيقة ماتيو جاء نتيجة للتحقيقات التي أدت إلى القبض عليه.

ولطالما شك المحققون في أن هروب ماتيو ميسينا دينارو الطويل من العدالة كان بمساعدة أفراد أسرته والولاء القوي لمعاونيه.

    المصدر :
  • رويترز

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