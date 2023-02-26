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ايطاليا.. العثور على 30 جثة قبالة الساحل الشرقي لمنطقة كالابريا

منذ 8 دقائق
علم ايطاليا

علم ايطاليا

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أفادت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” ووكالات أنباء أخرى اليوم الأحد 26\2\2023 بمقتل ما لا يقل عن 30 شخصا إثر تحطم قارب كان يقل مهاجرين قبالة الساحل الشرقي لمنطقة كالابريا.

وذكرت أنسا أنه تم العثور على نحو 27 جثة جرفتها الأمواج إلى شاطئ منتجع ستيكاتو دي كوترو بإقليم كروتوني، فيما تم رصد ثلاث جثث أخرى في المياه.

وأوضحت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء أن أكثر من 100 شخص كانوا على متن قارب المهاجرين وأنه تم إنقاذ نحو 50 شخصا.

وذكرت آكي أن القارب كان يقل مهاجرين من إيران وباكستان وأفغانستان وأنه تحطم إثر ارتطامه بصخور وسط أمواج عالية.

ولم يتسن بعد الاتصال بخفر السواحل الإيطالي للحصول على تعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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