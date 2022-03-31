ايطاليا تنقل تصريحًا “غير مطمئن” لبوتين!

مع دخول المعركة العسكرية يومها الـ 36 وعلى الرغم من كافة جهود وقف النار بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت إيطاليا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغها أن وقف إطلاق النار مستبعد في الوقت الحالي.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي خلال مؤتمر صحافي، الخميس، أنه حين سأل بوتين عن تلك النقطة خلال مكالمة جرت بينهما الأربعاء، أكد الأخير أن الظروف حاليا غير مناسبة لوقف النار.

على صعيد آخر، أشار دراجي إلى أن الرئيس الروسي أخبره أيضا أن العقود المبرمة بين موسكو والدول الأوروبية لا تزال سارية المفعول، ملمحا إلى إمكانية استمرار الشركات الأوروبية في الدفع باليورو والدولار. وقال “ما فهمته، ولكن قد أكون مخطئًا، هو أن تحويل الدفعات أو المبالغ أمر داخلي يخص روسيا الاتحادية”.

وكانت تلك النقطة شكلت أزمة جديدة في العلاقة بين موسكو والغرب، بعد أن فرض الكرملين على الغرب والشركات الأجنبية المتعاقدة مع بلاده الدفع بالروبل.

في حين انتقدت الدول الأوروبية هذا القرار مؤكدة أنه يتعارض مع البنود القانوينة المنصوص عليها في كافة العقود التجارية مع الروس.

يشار إلى أن العملية العسكرية التي أطلقها الكرملين على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط الماضي لا تزال مستمرة، على الرغم من المفاوضات التي جرت ولا تزال بغية وقف القتال، والتوصل إلى حل دائم يرسي السلام بين الطرفين.

فيما يتوقع أن تستأنف جولة جديدة من التفاوض غداً عبر الإنترنت.