بأرخص سعر رغيف خبز.. 3 دول عربية تحتلّ صدارة الترتيب العالمي

تصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث أسعار رغيف الخبز، والذي وصل إلى 3.27 دولار لكل 500 غرام من الخبز الطازج، تلتها دول شمال أوروبا بقيادة “سويسرا”، و”أيسلندا”، و”النرويج”، و”الدانمارك” بأسعار تراوحت بين 3.2 دولار إلى 2.84 دولار لكل 500 غرام من الخبز.

وفي نفس المؤشر، برزت الدول العربية بقوة كأرخص الدول لسعر رغيف الخبز، والذي يعتمد عليه بصورة كبيرة في تأمين الطعام اليومي لأغلب شعوب المنطقة، وفقاً لبيانات من شركة الأبحاث “Numbeo”، والذي اطلعت عليه “العربية.نت”.

واحتلت “تونس” صدارة الترتيب كأرخص دولة من حيث سعر رغيف الخبز، والذي سجل 0.14 دولار، فيما جاءت الجزائر في المرتبة الثانية بسعر 0.16 دولار، بينما كانت “ليبيا” صاحبة المركز الثالث بسعر 0.35 دولار لكل 500 غرام من الخبز.

وضمت المراكز العشر الأولى 5 دول عربية، حيث جاءت مصر في المركز الثامن (0.41 دولار)، تلتها “المغرب” بفارق بسيط (0.42 دولار)، وبفارق سنت واحد احتلت “تركيا” المركز العاشر في القائمة كأرخص دول العالم في سعر الخبز.

يذكر أن معظم الدول العربية في مقدمة الترتيب تدعم أسعار الخبز في ميزانياتها، وهو السبب في انخفاض أسعاره عن المتوسط العالمي، إذ أن أغلبها يستكمل احتياجاته من الأقماح عبر الاستيراد.