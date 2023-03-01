الأربعاء 9 شعبان 1444 ﻫ - 1 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بأرخص سعر رغيف خبز.. 3 دول عربية تحتلّ صدارة الترتيب العالمي

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 1 - مارس - 2023 6:55 مساءً
الخبز

الخبز

A A A
طباعة المقال

تصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث أسعار رغيف الخبز، والذي وصل إلى 3.27 دولار لكل 500 غرام من الخبز الطازج، تلتها دول شمال أوروبا بقيادة “سويسرا”، و”أيسلندا”، و”النرويج”، و”الدانمارك” بأسعار تراوحت بين 3.2 دولار إلى 2.84 دولار لكل 500 غرام من الخبز.

وفي نفس المؤشر، برزت الدول العربية بقوة كأرخص الدول لسعر رغيف الخبز، والذي يعتمد عليه بصورة كبيرة في تأمين الطعام اليومي لأغلب شعوب المنطقة، وفقاً لبيانات من شركة الأبحاث “Numbeo”، والذي اطلعت عليه “العربية.نت”.

واحتلت “تونس” صدارة الترتيب كأرخص دولة من حيث سعر رغيف الخبز، والذي سجل 0.14 دولار، فيما جاءت الجزائر في المرتبة الثانية بسعر 0.16 دولار، بينما كانت “ليبيا” صاحبة المركز الثالث بسعر 0.35 دولار لكل 500 غرام من الخبز.

وضمت المراكز العشر الأولى 5 دول عربية، حيث جاءت مصر في المركز الثامن (0.41 دولار)، تلتها “المغرب” بفارق بسيط (0.42 دولار)، وبفارق سنت واحد احتلت “تركيا” المركز العاشر في القائمة كأرخص دول العالم في سعر الخبز.

يذكر أن معظم الدول العربية في مقدمة الترتيب تدعم أسعار الخبز في ميزانياتها، وهو السبب في انخفاض أسعاره عن المتوسط العالمي، إذ أن أغلبها يستكمل احتياجاته من الأقماح عبر الاستيراد.

    المزيد من أخبار العالم

    برلمان فنلندا
    بأغلبية ساحقة.. البرلمان الفنلندي يوافق على مسعى الانضمام للناتو
    من مكان حادث تحطم القطار
    اليونان.. درجة الحرارة في عربة القطار الذي تعرض لحادث بلغت 1300
    علم ميليشيا حزب الله
    واشنطن ترصد مكافأة مقابل معلومات عن شبكات حزب الله المالية

    الأكثر قراءة

    طوني نمر
    الكشف عن تحرّك الفالق الشمالي لخليج الإسكندرون.. كيف سيتأثّر لبنان؟
    الشابة اللبنانية كريستا ماريا أبو عقل
    إنجاز فنيّ جديد.. شابة لبنانيّة تفوز على منافسها في "ذا فويس" كندا
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    زلزال تركيا - سوريا
    العالم الهولندي يثير الجدل مجدداً.. هزة جديدة وقوية خلال ايام