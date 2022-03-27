بأسلحة عالية الدقة.. روسيا تدمّر مخازن صواريخ ووقود قرب "لفيف" الأوكرانية

في وقت تواصل القوات الروسية عملياتها الهجومية في مناطقة أوكرانية عدة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت قاعدة وقود كبيرة ومصنعاً لتصليح وتحديث المعدات العسكرية بالقرب من مدينة لفيف في غرب أوكرانيا، باستخدام أسلحة عالية الدقة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحافية صباح اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة، قاعدة وقود كبيرة بالقرب من لفيف، كانت توفر الوقود للقوات الأوكرانية في المناطق الغربية من البلاد، وكذلك في منطقة العاصمة كييف.

كما دمرت القوات الروسية بصواريخ مجنحة عالية الدقة مصنعا في لفوف كان يقوم بتصليح وتحديث أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز Tor وS-125، ومحطات رادار للقوات الجوية الأوكرانية ومعدات للحرب الإلكترونية وأجهزة تصويب للدبابات، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

تدمير 91 موقعاً

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أعلن مساء أمس، تدمير 91 موقعا عسكريا وإسقاط مروحية “مي-24” للقوات الأوكرانية.

وقال كوناشينكوف: “خلال اليوم الأخير دمرت القوات الجوية الروسية 91 موقعا عسكريا أوكرانيا بينها مركزا قيادة و11 مستودعا للذخيرة، و20 موقعا عسكريا، و52 منطقة لتجميع الأسلحة والمعدات العسكرية”.

كذلك، أكد أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز “مي-24” فوق قرية ستارايا باسان وأربع طائرات مسيرة اقتربت إحداها من سيفاستوبول من جهة البحر الأسود.

وأشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تدمير 271 طائرة مسيرة و1627 دبابة ومدرعة و167 راجمة صواريخ و669 مدفعا و1474 عربة عسكرية.