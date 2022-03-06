بأسلحة عالية الدقة.. روسيا تعلن تدمير قاعدة جوية عسكرية لأوكرانيا

في اليوم الـ 11 للغزو الروسي على أوكرانيا، تتزايد المؤشرات على إيمان الغرب بأن كييف ستسقط في النهاية بأيدي القوات الروسية، مع تحضيرهم للتعامل مع هذا السيناريو.

وفي آخر التطورات الميدانية، قالت هيئة الأركان الأوكرانية، إن القوات الروسية تتجه نحو محطة “كانيف للطاقة الكهرومائية” جنوب كييف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 2203 من مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية، وإسقاط 8 مقاتلات أوكرانية وقصف مطار عسكري جنوب أوكرانيا، وإسقاط 6 مسيرات أوكرانية من طراز “بيرقدار” التركية، وتدمير 69 مقاتلة أوكرانية على الأرض و24 في الجو و778 دبابة. كما أكدت أن قوات دونيتسك ولوغانسك سيطرت على 11 بلدة شرق أوكرانيا.

كما قالت روسيا إنها دمرت قاعدة قاعدة “ستاراوكوستنتانيف” الجوية العسكرية الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة طويلة المدى.

في حين أعلنت الأركان الأوكرانية مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي وإسقاط 44 طائرة حربية و48 مروحية وتدمير 285 مدرعة و21 وحدة دفاع جوي منذ بدء الغزو على البلاد.

هذا واتهمت استخبارات بريطانيا العسكرية روسيا باستهداف مناطق سكنية بأوكرانيا كما جرى في سوريا والشيشان. فيما أعلنت سلطات ماريوبول بدء إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية في الـ12 بالتوقيت المحلي.

يأتي ذلك وسط تركيز القوات الروسية على العاصمة كييف مع المضي قدماً في الهجمات على خاركيف وميكولايف، وكذلك إنشاء ممر بري مع شبه جزيرة القرم، بحسب الجيش الأوكراني.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” Washington Post أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستعدون لحكومة أوكرانية في المنفى، وأنهم يزودون أوكرانيا بأسلحة ومعدات قد تكون حاسمة في مرحلة حرب الشوارع.

وسلّطت الصحيفة الضوء على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يرفض حتى الآن ترك العاصمة والانتقال إلى مدينة لفيف غرب البلاد، واعتبرته القوّة المحورية التي يعتمد عليها حلفاء أوكرانيا من أجل الحفاظ على الروح المعنوية وحشد الأوكرانيين، فيما يتّجهون لمقاومة روسيا وشنّ حرب شوارع ضدّها في كييف قد تستمر لأشهر وربما سنوات.

وذكرت الصحيفة أن حلفاء أوكرانيا يخططون لتوجيه عمليات حرب شوارع ضد روسيا في كييف من خلال تزويدها بأسلحة ومعدات نوعية قد تكون حاسمة في المعركة.

وأدت الحرب التي بدأت يوم 24 فبراير إلى فرار قرابة 1.5 مليون لاجئ غربا إلى الاتحاد الأوروبي وعقوبات دولية على موسكو لم يسبق لها مثيل، فضلا عن التحذيرات من ركود اقتصادي عالمي.