بأغلبية ساحقة.. البرلمان الفنلندي يوافق على مسعى الانضمام للناتو

قال رئيس البرلمان الفنلندي، الأربعاء، إن‭‭ ‬‬المجلس أيد بأغلبية ساحقة محاولة البلاد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وجاءت الموافقة على معاهدات الحلف وطلب انضمام فنلندا بتأييد 184 عضوا في البرلمان المؤلف من 200 عضو فيما عارض سبعة التحرك وامتنع نائب عن التصويت.

وتقدمت فنلندا في مايو أيار الماضي بطلب للانضمام إلى الحلف ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل عام. وتعتمد حتى الآن على قواتها المسلحة فقط للدفاع عن حدود تمتد لمسافة 1300 كيلومتر مع روسيا.

ويتعين أن يوافق جميع أعضاء الحلف العسكري الغربي على طلبات الانضمام ولا يزال طلب فنلندا مرهونا بموافقة تركيا والمجر.

ومن شأن الموافقة على الوثائق التأسيسية للحلف أن يعطي فنلندا خطوة تقدم على السويد المجاورة التي تقدمت أيضا بطلب للانضمام للحلف لكن تركيا تعرقل مساعيها.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مستعدة لقبول انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي لكنه يتهم السويد بإيواء أفراد يعتبرهم أعضاء في جماعات إرهابية.

كما لا تزال السويد تنتظر موافقة المجر التي بدأ برلمانها مناقشة الموافقة على الطلب اليوم الأربعاء ويمكن أن يجري التصويت هذا الشهر.

وقال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع إنه يهدف لإتمام انضمام الدولتين للحلف في موعد قمة مقررة في يوليو تموز