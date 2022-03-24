بأغلبية 140 صوتًا.. الأمم المتحدة تطالب روسيا بإنهاء فوري للحرب

بأغلبية 140 صوتًا، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس،نصا جديدا “يطالب” روسيا بإنهاء “فوري” للحرب في أوكرانيا التي بدأتها قبل شهر.

وانعقدت الجمعية العامة منذ الأربعاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ودعمت 140 دولة مشروع القرار وامتنعت 38 عن التصويت.

أمّا الدول التي صوتت ضد ذلك النص فهي خمس بينها روسيا وسوريا وكوريا الشمالية.

واحتفل بعض الحاضرين بإقرار النصّ بالتصفيق في القاعة، لكنه لا يقارن مع رد الفعل الذي لقيه القرار الأول الذي أقرّته الجمعية في 2 آذار.

وقتذاك، وفي تصويت وصف بأنه “تاريخي”، وافقت 141 من بين 193 دولة على أول نص غير ملزم “يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا”. وصوتت ضده خمس دول، بينما امتنعت 35 عن التصويت بينها عدة دول أفريقية وأميركية لاتينية.

مشروع قرار منافس

الى ذلك، عرض على التصويت أيضا نص آخر قدمته جنوب أفريقيا.

وحصل القرار الذي لا يذكر روسيا، على 50 صوتا مقابل 67 ضده وامتناع 36 عن التصويت، لذلك لم يتم اعتماده.

أما النص الذي نوقش منذ صباح الأربعاء قبل اعتماده فهو “يطالب روسيا الاتحادية بوقف الأعمال العدائية فورا ضد أوكرانيا، وخصوصا جميع الهجمات ضد المدنيين والمواقع المدنية”.

والقرار “يكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، روسيا لوقف هجومها العسكري، فضلا عن دعوته لوقف إطلاق النار واستئناف مسار الحوار والمفاوضات”.

ورحبت سفيرة الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بهذه “الأغلبية القوية” التي حظي بها النص في الأمم المتحدة، فيما كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بروكسل لحضور قمم حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

“روسيا تتحمل وحدها المسؤولية”

ولفتت الدبلوماسية الأميركية إلى أن الدول الأعضاء أكدت “بوضوح” أن “روسيا تتحمل وحدها المسؤولية عن الأزمة الإنسانية الخطرة والعنف في أوكرانيا”،قائلةً أنه “كما أوضح الرئيس بايدن، (نظيره الروسي) فلاديمير بوتين لن ينتصر في أوكرانيا. ورأينا اليوم أنه لن يفوز هنا أيضا في نيويورك” بمقر الأمم المتحدة.

بموازاة انعقاد الجمعية العامة، عرضت موسكو، مساء الأربعاء، على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار بشأن “الوضع الإنساني” في أوكرانيا التي هاجمتها واجتاحتها في 24 شباط.

صوتت روسيا والصين لصالحه وامتنع الأعضاء الثلاثة عشر الآخرون عن التصويت، وفق ما أفاد دبلوماسيون أكدوا أن النص الروسي “غير مقبول”.

بدوره، دافع السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن “قرار غير مسيس” يمكن أن “تكون له أهمية كبيرة لممثلي الأمم المتحدة في المجال الإنساني على الأرض”.