بأكثر من 7 مليار ريال.. السعودية توقع عقودا دفاعية مع شركات محلية وعالمية

أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، توقيع 10 عقود مع شركات محلية وعالمية، تعزيزاً لقدراتها ورفع كفاءتها القتالية، بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال المدة من 6 إلى 9 مارس/ آذار بالرياض، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وذكر مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالسعودية الدكتور خالد بن حسين البياري أن توقيع تلك العقود “يستهدف دعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة، وتطوير إمكانياتها ورفع كفاءتها وجاهزيتها، مع التركيز على توطين الصناعات العسكرية سواءً في مجال تصنيع المنظومات أو إسنادها”.

وأضافت الوكالة أن وزارة الدفاع السعودية وقعت عقدًا مع شركة نافال جروب العربية المحدودة لصالح القوات البحرية بأكثر من 800 مليون ريال، وذلك لتقديم خدمات الإسناد الفني والإمدادي لسفن القوات البحرية.

وكذلك وقعت وزارة الدفاع عقدًا مع شركة هانوها الكورية لصالح القوات البرية بمبلغ يفوق 3 مليارات ريال، وذلك لبناء قدرات دفاعية شاملة التوطين وسلاسل الإمداد.

وتم توقيع 3 عقود مع شركة السلام لصناعة الطيران بمبلغ يفوق المليار و700 مليون ريال، وذلك لتقديم خدمات عمرة عدد من طائرات القوات الجوية.

وأبرمت وزارة الدفاع عقدا مع الشركة السعودية بمبلغ تجاوز 400 مليون ريال، لتهيئة وصيانة الطائرات، وذلك لصالح القوات الجوية، لتقديم خدمات المساندة الفنية لطائرات C130.

وكذلك تم إبرام عقدًا مع شركة نورينكو الصينية، وبقيمة إجمالية تتجاوز الـ 430 مليون ريال، لتأمين ذخائر متنوعة لصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات.

ووقعت وزارة الدفاع السعودية عقدين مع شركة بونق سان الكورية، بمبلغ يقدر بـ 460 مليون ريال، ولتأمين ذخائر متنوعة لصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات.

وتم توقيع عقدا مع شركة أل أي جي نيكس وون الكورية بمبلغ يفوق الـ 250 مليون ريال، وذلك لصالح القوات البحرية، للاستحواذ على قدرات دفاعية ومعدات إلكتروبصرية.