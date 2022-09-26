بأمر من بوتين.. روسيا تمنح الجنسية للأمريكي إدوارد سنودن

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسوما منح بموجبه الجنسية الروسية للمتعاقد السابق مع المخابرات الأمريكية إدوارد سنودن.

وفر سنودن (39 عاما) من الولايات المتحدة ومنح حق اللجوء في روسيا بعد أن سرب ملفات سرية في 2013 كشفت عن عمليات مراقبة محلية ودولية نفذتها وكالة الأمن القومي الأمريكية التي كان يعمل بها.

وطلبت السلطات الأمريكية على مدى سنوات إعادة سنودن للولايات المتحدة ليواجه محاكمة جنائية لاتهامه بالتجسس.

وفي 20 مايو/أيار 2013 فر سنودن إلى هونغ كونغ وسرب من هناك تفاصيل برامج المراقبة السرية لصحيفتيْ الغارديان البريطانية وواشنطن بوست الأميركية.

وكشف في 9 يونيو/حزيران 2013 بهونغ كونغ هويته الحقيقية، وبعدها بخمسة أيام أصدرت المباحث الفدرالية الأميركية أمرا دوليا باعتقاله، واتهمته بالتجسس ونقل معلومات أمن قومي بلا تفويض.

وعلى إثر صدور أمر الاعتقال غادر هونغ كونغ إلى موسكو حيث بقي داخل قاعة ترانزيت في أحد مطاراتها ستة أسابيع قدم خلالها طلبات لجوء إلى 21 دولة فرفضته كلها، ومنحته روسيا مطلع أغسطس/آب 2013 حق لجوء مؤقتا لمدة عام.

تسبب استمرار سنودن في نشر وثائقه السرية في إحراج إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، وتوتير علاقاتها بدول عديدة (بعضها حليفة) أغضبها تنصت واشنطن على أحاديث قادتها والاتصالات والمراسلات الإلكترونية لمواطنيها.

و في سبتمبر/أيلول 2013 كشفت وثيقة لسنودن نشرتها مجلة دير شبيغيل الألمانية تجسس وكالة الأمن القومي الأميركي على الاتصالات الداخلية لمدير وموظفي قناة الجزيرة عام 2006.

وأظهرت وثيقة أخرى نشرتها نشرة “انترسيبت” الإلكترونية أوائل يوليو/تموز 2014 تجسس وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفدرالية الأميركيان على رسائل البريد الإلكتروني لقيادات مسلمة في الولايات المتحدة.

درس سنودن -بعد حصوله على اللجوء المؤقت بروسيا- الروسية وعمل في شركة لأنظمة المعلوماتية، وفي 7 أغسطس/آب 2014 مددت روسيا فترة لجوئه إليها ثلاث سنوات جديدة.