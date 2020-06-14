بؤرة كورونا تعلن أعلى حصيلة إصابات منذ أبريل

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في أعلى حصيلة يومية منذ أبريل أعلنت الصين، الأحد، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في العاصمة الصينية بكين تسجيل 36 حالة إصابة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك في أكبر عدد للإصابات اليومية الجديدة في المدينة.

وكانت بكين أعلنت أمس السبت عن رصد 6 حالات إصابة مؤكدة. وقالت السلطات الصحية إن كل الحالات الجديدة التقطت العدوى داخل البلاد.

وذكرت تقارير صحفية أن سوقا للمنتجات الغذائية في بكين تحول إلى “بؤرة” لإصابات جديدة بفيروس كورونا، وسط مخاوف من موجة ثانية من الوباء الذي انحسر بشكل لافت في البلد الآسيوي.

وظهر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في مدينة ووهان الصينية، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة عالمية أصابت ملايين البشر.

وأعلنت الصين سيطرتها على المرض، وبدأت السلطات في إعادة الحياة إلى طبيعتها، لكنها لا تزال تسجل إصابات بالوباء، رغم عددها المحدود.

وأورد موقع “ستريت تايمز” أن سلطات العاصمة بكين أغلقت سوق “شينفادي”، وهو الأكبر في المدينة، خلال ساعات مبكرة من صباح السبت.

وقرر المسؤولون الصحيون إجراء فحوص مكثفة، بعد رصد إصابات كثيرة بين باعة السوق ومن يرتادونه لأجل التبضع.

وأوضحت السلطات، في مؤتمر صحفي، أنها سجلت ست حالات يوم الجمعة، وهي مرتبطة جميعا بالسوق الذي يبيع اللحوم والسمك والخضراوات والفواكه.

وفضلا عن ذلك، تم تشخيص الإصابة بفيروس كورونا لدى 45 شخصا ارتادوا السوق من بين 517 عينة، لكن كافة المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض.