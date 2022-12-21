بابا الفاتيكان: أطفال أوكرانيا محرومون من الأساسيات للبقاء على قيد الحياة

دعا البابا فرنسيس (الأربعاء 21-12-2022) إلى تذكر الأطفال الأوكرانيين الذين يعانون من البرد في عيد الميلاد هذا العام.

وقال في كلمة ارتجالية في ختام المقابلة العامة الأسبوعية في الفاتيكان “دعونا نفكر في الأطفال الكثيرين في أوكرانيا الذين يعانون، ويعانون كثيرا، بسبب هذه الحرب”.

ويطلق البابا نداءات من أجل أوكرانيا في كل ظهور علني له تقريبا، وهو ما يحدث عادة مرتين في الأسبوع على الأقل، منذ غزو روسيا لجارتها في فبراير شباط. وقال في إشارة إلى أطفال أوكرانيين وجدوا مأوى في روما مع عائلات وجمعيات خيرية إيطالية “غالبية من رأيتهم هنا لا يمكنهم أن يبتسموا”.

وأضاف “إنه لأمر خطير أن يفقد الطفل قدرته على الابتسام. هؤلاء الأطفال يحملون في داخلهم مأساة تلك الحرب غير الإنسانية والقاسية للغاية… دعونا نفكر في الشعب الأوكراني في عيد الميلاد هذا العام -إنهم بلا كهرباء، بلا تدفئة، محرومون من الأساسيات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة”.

ودأبت روسيا على قصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ أكتوبر تشرين الأول ودمرت أو ألحقت الضرر بنصفها.

وحث البابا الأسبوع الماضي على تقليل الإنفاق على احتفالات عيد الميلاد والهدايا هذا العام وإرسال الفارق إلى الأوكرانيين لمساعدتهم على مواجهة ظروف الجوع والبرد في الشتاء.

وأطلق الفاتيكان أيضا حملة تمويل جماعي لإرسال ملابس داخلية حرارية إلى أوكرانيا.

وتعمل دول في أوروبا وخارجها على توفير المحولات ومفاتيح الكهرباء وكابلات الكهرباء والمولدات التي تعمل بالديزل اللازمة للإضاءة والتدفئة في أوكرانيا في فصل الشتاء.