الأثنين 16 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 9 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بابا الفاتيكان: حرب أوكرانيا جريمة ضد الإنسانية

منذ 7 دقائق
قصف روسي على أوكرانيا

قصف روسي على أوكرانيا

A A A
طباعة المقال

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الاثنين، إن حروبا كتلك التي تدور رحاها في أوكرانيا وتتعرض فيها مناطق المدنيين لما وصفه بالدمار دون تمييز تمثل “جريمة ضد الرب والإنسانية”.

وأدلى فرنسيس بالتصريحات في كلمة سنوية يوجهها إلى الدبلوماسيين المعتمدين في الفاتيكان ويتناول فيها الوضع العالمي وصارت تعرف باسم خطاب “حالة العالم”.

وتحدث فرنسيس عن “الحرب في أوكرانيا وما تخلفه من موت ودمار وهجماتها على البنية التحتية المدنية مما يسبب فقدانا للأرواح ليس فقط بالرصاص وأعمال العنف وإنما أيضا جراء الجوع والبرد القارس”.

وقرأ بعد ذلك اقتباسا من دستور الفاتيكان يقول إن “كل عمل من أعمال الحرب يهدف إلى إلحاق الدمار دون تمييز بمدن برمتها أو مساحات شاسعة وسكانها يعد جريمة ضد الإنسانية والرب تستوجب الإدانة الصارمة والقاطعة”.

وأشار بابا الفاتيكان إلى أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 وقال “التهديد النووي في تصاعد اليوم للأسف ويشعر العالم مجددا بالخوف والألم”.

وكرر مناشدته فرض حظر شامل على الأسلحة النووية واصفا امتلاكها بغرض الردع بأنه “غير أخلاقي”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الدولار
الدولار قرب أدنى مستوى في 7 أشهر
الشرطة العراقية
اعتقال مسؤول عراقي بتهمة الابتزاز
إيران تواصل إصدار أحكام الإعدام بحق المحتجين
إنتفاضة إيران
رغم الانتقادات الدولية.. أحكام جديدة بـ"الإعدام" في إيران

الأكثر قراءة

شعار باريس سان جيرمان
سكتة قلبية تنهي حياة "مبامي" أحد نجوم باريس سان جيرمان
الدولار والليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء يحلق مساء الأحد قبيل مفاجأة مرتقبة في "صيرفة"!
جورج وسوف ونجله وديع
بالفيديو.. جورج وسوف يودّع نجله البكر في الأشرفية على وقع أغانيه