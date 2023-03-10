بابا الفاتيكان: صراع أوكرانيا لم يندلع بسبب الإمبراطورية الروسية فحسب

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في مقابلة نشرت الجمعة إن مصالح “إمبراطوريات” عديدة هي التي تحرك الحرب في أوكرانيا وليست روسيا فحسب.

وقال البابا فرنسيس إن الصراع تأجج‬‬ بسبب “مصالح استعمارية وليس بسبب الإمبراطورية الروسية فحسب، لكن بسبب إمبراطوريات أخرى”.

وعبر البابا عن استعداده للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل الدعوة إلى السلام.

وأجرى البابا مقابلة مع محطة التلفزيون الناطقة بالإيطالية التابعة لراديو وتلفزيون سويسرا (آر.إس.آي) من المقرر إذاعتها الأحد، ونشرت صحف إيطالية هي لا ريبوبليكا ولا ستامبا وكورييري ديلا سيرا الجمعة مقتطفات منها.

وقال البابا فرنسيس، البالغ من العمر 86 عاما ويوافق يوم 13 مارس آذار الذكرى العاشرة لانتخابه، إنه سيستقيل إذ شعر بالتعب الشديد وفقد قدرته على رئاسة الكنيسة الكاثوليكية.

وقال الشهر الماضي إن استقالة البابا لا يجب أن تحدث إلا في ظروف استثنائية.

وأصبح البابا السابق بنديكت السادس عشر، الذي توفي عن عمر يناهز الخامسة والتسعين في 31 ديسمبر\كانون الأول، أول بابا يستقيل منذ حوالي 600 عام عندما تنحى عن المنصب عام 2013.

ولدى سؤال البابا فرنسيس عما قد يدفعه لاتخاذ ذات القرار رد بالقول “إعياء شديد يمنعك من رؤية الأمور بشكل واضح، غياب الصفاء الذي يسلب منك القدرة على تقييم المواقف”.

وقال بابا الفاتيكان إنه “محرج بعض الشيء” من استخدام كرسي متحرك بسبب إصابة في الركبة.

وأردف “أنا كبير في السن ولدي مقاومة جسدية أقل، وتشكل لي إصابة الركبة حرجا حتى رغم أن عملية التعافي تسير بشكل جيد حاليا”.