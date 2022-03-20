بابا الفاتيكان: صراع أوكرانيا “مجزرة حمقاء” غير مبررة

جدد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان انتقاده لحرب روسيا ضد أوكرانيا إذ وصف، اليوم الأحد، الصراع في أوكرانيا بأنه “مجزرة حمقاء” غير مبررة، وحث زعماء العالم على وقف “هذه الحرب البغيضة”.

وقال، أمام زهاء 30 ألف شخص في ساحة القديس بطرس في خطابه الأسبوعي اليوم الأحد: “العدوان العنيف على أوكرانيا لا يتباطأ للأسف”.

وأضاف البابا فرنسيس في أحدث إدانة قوية من جانبه للحرب: “إنها مجزرة حمقاء إذ تتكرر كل يوم المذابح والفظائع”، متجنبا حتى الآن ذكر روسيا بالاسم.

وتابع بابا الفاتيكان: “لا يوجد مبرر لذلك”.

وتقول موسكو إن التحرك، الذي بدأته في 24 فبراير “عملية عسكرية خاصة” ليست لاحتلال أراضي جارتها أوكرانيا لكن لنزع سلاحها وتطهيرها ممن تعتبرهم قوميين خطرين. ويرفض البابا فرنسيس هذا المصطلح.

وقال البابا: “أتوسل لكل من له دور في المجتمع الدولي أن يلزموا أنفسهم حقا بوقف هذه الحرب البغيضة”، ورد الحضور بهتافات وتصفيق مدو تأييدا للنداء.

وأضاف: “حتى هذا الأسبوع أصابت الصواريخ والقنابل مدنيين وكبار السن والأطفال والنساء الحبالى”.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين.

وتحدث فرنسيس عن زيارته يوم السبت لمستشفى في روما يعالج أطفالا ممن أُصيبوا في أوكرانيا.

قال: “أحدهم فقد ذراعا وأُصيب آخر بجرح في الرأس”.

وطلب البابا أيضا من الناس توخي الحذر من احتمال تعرض الفارين من أوكرانيا للإتجار بالبشر.

وقال: “دعونا نفكر في هؤلاء النساء، هؤلاء الأطفال.. ليس لديهن عمل ومنفصلات عن أزواجهن.. ستحوم حولهم ’عقبان’ المجتمع. رجاء.. دعونا نحميهم”.