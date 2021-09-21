الأربعاء 14 صفر 1443 ﻫ - 22 سبتمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بابا الفاتيكان ممازحاً: بعض الناس أرادوني ميتاً!

منذ 22 دقيقة
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

A A A
طباعة المقال

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان مازحا إن بعض الناس في الكنيسة تمنوا ألا ينجو من عملية القولون الأخيرة التي أجراها.

وأدلى البابا بهذا التعليق خلال اجتماع مع أعضاء طائفة اليسوعيين، وهي إحدى طوائف الكنيسية الكاثوليكية، في سلوفاكيا هذا الشهر، بحسب ما ذكرت مجلة لا سيفيلتا كاتوليكا التي تصدرها هذه الطائفة اليوم الثلاثاء.

وعندما سأل أحد أعضاء الطائفة عن صحته، نُقل عن البابا فرنسيس قوله “ما زلت على قيد الحياة. رغم أن بعض الناس أرادوني ميتا”. وأضاف “أعلم أنه كانت هناك حتى اجتماعات بين الأساقفة الذين اعتقدوا أن البابا في حالة أكثر خطورة مما يقال… كانوا يستعدون لانتخاب بابا جديد. فليكن. الحمد لله، أنا بخير”.

    المزيد من أخبار العالم

    قيادة حركة طالبان
    طالبان: نعمل بجدّ للتمهيد لتعليم طالبات الثانوي بأسرع ما يمكن
    غرق مركب مهاجرين- أرشيفية
    مقتل ثمانية مهاجرين بينهم طفل على شاطئ في جنوب إسبانيا
    إيمانويل ماكرون وناريندرا مودي
    رداً على “أوكوس”.. هذا ما اتفق عليه ماكرون ومودي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تاتيانا واكيم
    قتيلة جراء إشكال بإحدى المطاعم في غوسطا
    الباحث السعودي نايف خالد الوقّاع: استدعاء البخاري رسالة للاخوة في لبنان
    واتساب
    أخطاء قد تؤدي إلى حظر حسابك على “واتس اب”