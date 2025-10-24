السبت 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 25 أكتوبر 2025 |
بابا الفاتيكان يأسف لتوتر العلاقات بين أميركا وكندا ويصفها بـ"انفصال بين الحلفاء"

منذ ساعتين
البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان

عبر بابا الفاتيكان اليوم الجمعة عن أسفه للخلافات التي تعكر صفو العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا، في إشارة على الأرجح إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا.

وقال البابا ليو، وهو أول أمريكي يتولى قيادة الكنيسة الكاثوليكية، في اجتماع في الفاتيكان “كندا والولايات المتحدة… بينما نحن جالسون هنا، تواجهان صعوبات كبيرة”.

وأضاف “دولتان كانتا تعتبران من أقرب الحلفاء في بعض الأحيان أصبحتا منفصلتين عن بعضهما البعض”.

ومن غير المعتاد أن يعلق زعيم الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد اتباعها 1.4 مليار شخص على مسائل التجارة الدولية، أو على السياسة في أي بلد على حدة.

ولم يتحدث البابا ليو في السابق عن سياسات ترامب التجارية، لكنه عبر مرارا عن رفضه لمعاملة إدارة ترامب للمهاجرين، مما أثار رد فعل عنيف من بعض الشخصيات الكاثوليكية المحافظة المعروفة.

وكان البابا يرد اليوم على سؤال من أسقف كندي خلال فعالية ركزت على الإصلاحات المحتملة للكنيسة العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

