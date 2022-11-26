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بابا الفاتيكان يدعو أوكرانيا لأن تكون "بعيدة النظر" لتحقيق السلام

منذ 29 ثانية
آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2022 3:18 صباحًا
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس - رويترز

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قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان (الجمعة 26-11-2022) إنه يتعين على زعماء أوكرانيا أن يكونوا “بعيدي النظر” لتحقيق السلام، مشيرا إلى أنه سيتعين على كييف تقديم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا.

ودعا البابا في وقت سابق هذا الشهر إلى وقف إطلاق النار لتحاشي احتمالات تصعيد الصراع وتضرع إلى الله أن “يعجل” بنهايته.

وفي رسالة مفتوحة نشرت اليوم الجمعة بمناسبة مرور تسعة أشهر على الغزو الروسي، أشاد البابا بقوة الأوكرانيين في مواجهة الهجوم.

وكتب يقول “لقد تعرف العالم على شعب شجاع وقوي، شعب يتألم ويصلي ويبكي ويكافح ويقاوم ويأمل: شعب نبيل شهيد”.

وقال أيضا إنه صلي من أجل حكام أوكرانيا. ومضى يقول “يقع على عاتقهم واجب حكم البلاد في أوقات مأساوية واتخاذ قرارات بعيدة النظر من أجل السلام وتطوير الاقتصاد في ظل تدمير الكثير من البنية التحتية الحيوية”.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي إن أوكرانيا مستعدة للسلام، لكن بشروطها التي من شأنها استعادة جميع الأراضي المحتلة.

وفي مقابلة مع صحيفة نشرت الأسبوع الماضي، قال البابا إن الفاتيكان مستعد لفعل أي شيء ممكن للتوسط وإنهاء الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

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