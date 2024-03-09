بابا الفاتيكان يدعو أوكرانيا للتحلي بـ"شجاعة الراية البيضاء" في المفاوضات مع روسيا

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان خلال مقابلة، أوكرانيا للتحلي بما سماها “شجاعة الراية البيضاء” وأن تتفاوض على إنهاء الحرب التي شنتها روسيا قبل عامين وأودت بحياة عشرات الآلاف من الناس حتى الآن.

وأدلى البابا بهذا التصريح خلال مقابلة سجلها الشهر الماضي مع شبكة (آر.إس.آي) السويسرية، قبل وقت طويل من العرض الذي قدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة باستضافة قمة بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب.

وقدم أردوغان العرض الجديد بعد اجتماع في إسطنبول مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقال زيلينسكي إنه يريد السلام لكنه لن يتخلى عن أي من الأراضي الأوكرانية.

وتدعو خطة سلام طرحها الزعيم الأوكراني إلى انسحاب القوات الروسية من جميع أنحاء أوكرانيا واستعادة حدود الدولة في حين يستبعد الكرملين الدخول في محادثات سلام بالشروط التي حددتها كييف.

ولم يرد متحدث باسم زيلينسكي حتى الآن على طلب للتعليق على تصريح البابا.

وفي المقابلة سُئل البابا فرنسيس عن موقفه من النقاش الدائر بين أولئك الذين يقولون إن على أوكرانيا الاستسلام لأنها لم تستطع التصدي للقوات الروسية، وأولئك الذين يقولون إن الاستسلام سيضفي الشرعية على تصرفات الطرف الأقوى. واستخدم المحاور في سؤاله تعبير “الراية البيضاء”.

وقال البابا فرنسيس، وفقا لنص للمقابلة تم الكشف عنه بشكل مسبق ومقطع مصور منها حصلت عليهما رويترز اليوم السبت، “أعتقد أن الأقوى هو من ينظر إلى الوضع ويفكر في الناس ويتحلى بشجاعة الراية البيضاء ويتفاوض”، مضيفا أن المحادثات يجب أن تتم بمساعدة القوى الدولية.

ومن المقرر بث المقابلة يوم 20 مارس آذار ضمن برنامج ثقافي جديد.

وفي جزء آخر من المقابلة تناول الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، قال البابا “التفاوض لا يكون استسلاما أبدا”.