بابا الفاتيكان يدعو إلى الصلاة من أجل أوكرانيا

دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى الصلاة في صمت من أجل إحلال السلام في أوكرانيا.

وقال البابا في كلمة القاها يوم الأحد أمام الحشود في ساحة القديس بطرس، ونقلتها شبكة “سكاي نيوز” البريطانية – “الأنباء القادمة من أوكرانيا مقلقة للغاية، أعهد بكل جهد من أجل السلام إلى شفاعة العذراء مريم وإلى ضمير القادة السياسيين”، داعيا الجميع إلى الصلاة في صمت.

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الغرب سيرد بشكل حاسم على أي غزو لأوكرانيا، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى معاناة واسعة النطاق وستتسبب في عزل موسكو.

واشنطن: على العالم أن يستعد لاجتياح أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الأحد، أن لدى الولايات المتحدة معلومات حول تخطيط روسي لاجتياح أوكرانيا، داعيا العالم إلى أن يكون على أهبة الاستعداد.

وقال سوليفان: “لدينا معلومات حول تخطيط لهجوم على أوكرانيا”، مشيرا إلى أن هناك تسارعا في النشاط العسكري الروسي قرب الحدود الأوكرانية.

وأكد مستشار الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة لن تمنح روسيا فرصة لشن هجوم “مفاجئ” على أوكرانيا.

وقال سوليفان: “يجب أن يستعد العالم لاجتياح روسيا لأوكرانيا”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه “لا يمكن تحديد اليوم الذي ستغزو فيه روسيا أوكرانيا”.

وكان سوليفان قد حذر، الجمعة، من أن غزوا عسكريا روسيا لأوكرانيا، تتخلله حملة غارات جوية وهجوم خاطف، بات احتمالا فعليا خلال الأيام المقبلة، داعيا الأميركيين إلى مغادرة كييف خلال يومين.