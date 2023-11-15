بابا الفاتيكان يدعو إلى الصلاة من أجل السلام في أوكرانيا والشرق الأوسط

دعا بابا الفاتيكان الأربعاء المخلصين إلى الصلاة من أجل أن يحل السلام في أوكرانيا والشرق الأوسط والسودان وكل البقاع التي تمزقها الحروب.

وقال البابا فرنسيس في العظة الأسبوعية بساحة القديس بطرس “الإخوة والأخوات، دعونا نصلِّ من أجل السلام وبشكل خاص في أوكرانيا، فهي تعاني الكثير، ومن ثم الأرض المقدسة، فلسطين وإسرائيل، ولا ننس السودان”.

وأضاف “دعونا نفكر (بشأن) كل الأماكن التي تشهد حربا، فهناك الكثير من الحروب. دعونا نصل من أجل السلام، في كل يوم يجب أن يخصص كل إنسان وقتا للصلاة من أجل السلام”.

وعرض الفاتيكان الوساطة في الصراع الروسي الأوكراني وكذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لكن جهوده لم تكلل بالنجاح حتى الآن.