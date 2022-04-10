بابا الفاتيكان يدعو إلى هدنة في أوكرانيا خلال عيد القيامة

دعا البابا فرنسيس إلى هدنة في عيد القيامة بأوكرانيا وأدان “حماقة الحرب” أثناء رئاسته قداس أحد الشعانين (أحد السعف) في ساحة القديس بطرس أمام عشرات الآلاف من الزوار.

وحث البابا أيضا على إجراء مفاوضات للتوصل لحل للصراع. وقال في إشارة على ما يبدو إلى روسيا “أي نوع من النصر هذا الذي يرفع علما فوق كومة من الأنقاض؟”.

وتحدث البابا في ختام أول قداس يقام خلال أحد الشعانين منذ عام 2019 بعد السماح للتجمعات بالعودة إلى ساحة القديس بطرس في أعقاب عامين من القيود بسبب كوفيد-19.

وقال البابا “القوا السلاح وأبدأوا هدنة في عيد القيامة. هدنة ليس لإعادة التسلح واستئناف القتال بل من أجل التوصل إلى سلام من خلال مفاوضات حقيقية مستعدة لبعض التضحيات لصالح الناس”.

وأعاد البابا إلى الأذهان خلال عظته فظائع الحرب متحدثا عن “الأمهات الثكلى لموت أزواجهن وأبنائهن ظلما… ولاجئين يفرون من القنابل حاملين أطفالا بين أذرعهم… وشبان محرومين من مستقبل … وجنود يتم إرسالهم لقتل أشقائهم وشقيقاتهم”.

ومنذ بدء الحرب لم يذكر البابا روسيا صراحة إلا في الصلاة مثلما فعل خلال فعالية عالمية من أجل السلام في 25 مارس آذار. ولكنه أشار إلى روسيا باستخدام مصطلحات مثل الغزو والعدوان.

في وقت سابق، قال البابا بعد قداس في الهواء الطلق أمام ما لا يقل عن 12000 شخص في العاصمة المالطية فاليتا: «لنُصلِّ من أجل السلام ونفكر بالمأساة الإنسانية في أوكرانيا الشهيدة التي لا تزال تحت قصف هذه الحرب الدنسة».