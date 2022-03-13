بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف "المجزرة" في أوكرانيا

دعا بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، الأحد، إلى وقف “المجزرة” في أوكرانيا ، مؤكدا أنه ليس هناك أي تبرير لمهاجمة مدنيين.

وبعد رسالته الأسبوعية، اليوم الأحد، قال البابا إن ماريوبول الميناء الاستراتيجي الواقع في جنوب أوكرانيا على بحر آزوف “أصبح مدينة شهيدة في الحرب الوحشية التي تدمر أوكرانيا”.

وما زالت القوات الروسية تقصف هذه المدينة المحاصرة منذ أيام، بينما يعاني سكانها من نقص في الغذاء وهم محرومون من الماء والغاز والكهرباء والاتصالات.

وقال البابا إنه “في مواجهة همجية تتمثل بقتل أطفال أبرياء ومدنيين عزل، ليس هناك أي سبب استراتيجي. يجب أن يتوقف العدوان المسلح غير المقبول قبل أن يحوّل المدن إلى مقابر”.

ودعا البابا إلى حل القضية عبر التفاوض وإقامة ممرات انسانية فاعلة.

وقال “باسم الله أطلب منكم وقف هذه المجزرة”، مؤكدا أنه يصلي من أجل السلام.

وتتواصل الحرب الأوكرانية ومازالت محاولات إيجاد الحلول الدبلوماسية وتقديم الدعم لكييف مستمرة، ففى المملكة المتحدة أطلق الجيش البريطانى ووزارة الدفاع نداء للجنود والمدنيين بعدم الذهاب للمشاركة فى القتال وهو ما فعلته السلطات فى الولايات المتحدة، بعد أن أصبح لسفارة أوكرانيا فى واشنطن دور غير متوقع وتحولت لمركز استقبال طلبات للتجنيد.

وتتلاحق التطورات في حرب روسيا على أوكرانيا على المسارين العسكري والدبلوماسي، في وقت أشار فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تغير في الموقف الروسي خلال المفاوضات السياسية.