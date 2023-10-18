الأربعاء 3 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 18 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بابا الفاتيكان يدعو لبذل كل الجهود "لمنع وقوع كارثة إنسانية" في غزة

منذ 5 دقائق
البابا فرنسيس - رويترز

البابا فرنسيس - رويترز

A A A
طباعة المقال

عبر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأربعاء عن الأسى بسبب الوضع “البائس” في غزة، ودعا المتدينين إلى الانحياز إلى “جانب واحد فقط” في الصراع بين إسرائيل وحماس، وهو “جانب السلام”.

وفي كلمته خلال المقابلة العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس لم يشر البابا فرنسيس صراحة إلى قصف مستشفى في غزة، والذي يتبادل الإسرائيليون والفلسطينيون الاتهامات بخصوصه.

ودعا إلى بذل كل الجهود الممكنة “لمنع وقوع كارثة إنسانية” في غزة، كما قال إنه سيترأس صلوات خاصة من أجل السلام في كاتدرائية القديس بطرس يوم 27 أكتوبر\تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان
طوفان الأقصى
عبد اللهيان بعد مجزرة مستشفى المعمداني: "انتهى الوقت"
امرأة حامل
طوفان الأقصى
"كابوس مزدوج".. 50 ألف امرأة حامل في غزة يكافحن الرعب ونقص خدمات الولادة
مؤشر نيكي الياباني
نيكي الياباني يغلق على استقرار

الأكثر قراءة

رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق الجنرال ديفيد بتريوس
جنرال أميركي كبير يكشف ما ينتظر الإسرائيليين في غزة!
علما تركيا وإسرائيل
سفينة تركية محملة بالخضروات تصل إلى ميناء حيفا
جندي من الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يشن هجمات ضد أهداف لحزب الله جنوب لبنان