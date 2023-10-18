بابا الفاتيكان يدعو لبذل كل الجهود "لمنع وقوع كارثة إنسانية" في غزة

عبر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأربعاء عن الأسى بسبب الوضع “البائس” في غزة، ودعا المتدينين إلى الانحياز إلى “جانب واحد فقط” في الصراع بين إسرائيل وحماس، وهو “جانب السلام”.

وفي كلمته خلال المقابلة العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس لم يشر البابا فرنسيس صراحة إلى قصف مستشفى في غزة، والذي يتبادل الإسرائيليون والفلسطينيون الاتهامات بخصوصه.

ودعا إلى بذل كل الجهود الممكنة “لمنع وقوع كارثة إنسانية” في غزة، كما قال إنه سيترأس صلوات خاصة من أجل السلام في كاتدرائية القديس بطرس يوم 27 أكتوبر\تشرين الأول.