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بابا الفاتيكان يدعو مئات الآلاف من الشباب الكاثوليك لبناء عالم أفضل

منذ 27 دقيقة
البابا ليو الرابع عشر خلال قداسه الافتتاحي في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان -رويترز

البابا ليو الرابع عشر خلال قداسه الافتتاحي في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان -رويترز

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احتشد مئات الآلاف من الشباب في ميدان فسيح على مشارف روما، اليوم السبت، لرؤية البابا ليو بابا الفاتيكان، في أكبر حدث حتى الآن منذ توليه منصبه، وذلك ضمن عطلة نهاية أسبوع خاصة تهدف إلى إلهام الشباب الكاثوليكي.

اصطف شباب من أكثر من 146 دولة، بعضهم يضع عصابات رأس ملونة للحماية من حرارة شمس الصيف، عند أسوار ساحة تور فيرغاتا، بينما تجول ليو بين الحشد بسيارته البابوية البيضاء في وقت متأخر من بعد الظهر.

لوّح البابا بابتسامة عريضة وبارك الحاضرين والتقط بين الحين والآخر دمى محشوة صغيرة وأعلاما وطنية كان الشباب يلقونها نحوه أثناء مروره.

وقال ليو مخاطبا الحشد في وقت لاحق “أيها الشباب الأعزاء… صلاتي من أجلكم أن تثبتوا في الإيمان، بفرح وشجاعة”.

وأضاف “اطلبوا العدالة لبناء عالم أكثر إنسانية. اخدموا الفقراء، وبهذا تشهدون على الخير الذي نود دائما أن نتلقاه من جيراننا”.

أمضى العديد من الشباب الذين حضروا الحدث مع ليو طوال اليوم ينتظرون في الساحة في حرارة قاربت 30 درجة مئوية لرؤية البابا.

واستخدم المنظمون رشاشات مياه لتلطيف حرارة الجو للحشود.

قالت مايا ريموريني من منطقة توسكانا الإيطالية “إنه شعور لا يوصف بالنسبة لي، لأنني لم أحضر حدثا كهذا من قبل”. وأضافت أن مجموعتها وصلت حوالي الساعة الخامسة صباحا من ذلك اليوم.

ومن المتوقع أن يبيت كثير من الشباب في الساحة طوال الليل، انتظارا لفرصة ثانية لرؤية ليو صباح الأحد، عندما يُحيي البابا قداسا كاثوليكيا.

ترتبط فعاليات نهاية الأسبوع بالسنة المقدسة الكاثوليكية الجارية، والتي يقول الفاتيكان إنها اجتذبت نحو 17 مليون زائر إلى روما منذ انطلاقها في نهاية عام 2024.

انتُخب ليو، أول بابا من مواليد الولايات المتحدة، في الثامن من مايو أيار من قبل كرادلة العالم ليخلف البابا الراحل فرنسيس.

    المصدر :
  • رويترز

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