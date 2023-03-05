الأحد 13 شعبان 1444 ﻫ - 5 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بابا الفاتيكان يطالب بإيقاف تلطيخ مياه البحر المتوسط النقية بالدماء

منذ ساعتين
آخر تحديث: 5 - مارس - 2023 4:17 مساءً
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس - رويترز

A A A
طباعة المقال

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان السلطات (الأحد 5-3-2023) لإيقاف المتاجرين بالبشر النشطين في منطقة البحر المتوسط بينما كان يعبر عن حزنه لوقوع كارثة غرق قارب المهاجرين الأحد الماضي قبالة ساحل كالابريا الإيطالي مما أدى لمقتل العشرات.

وقال البابا في عظته الأسبوعية للجمهور الكنسي في ساحة القديس بطرس “أعيد تجديد مناشدتي منع هذه المآسي من الوقوع مجددا. آمل أن يتم وقف المتاجرين بالبشر”.

وقالت السلطات المحلية إنها انتشلت 70 جثة حتى الآن بعد الحادث. وأتى المهاجرون من تركيا وكانوا من دول منها أفغانستان وباكستان وإيران والصومال وسوريا.

وقال البابا “عسى ألا تتحول رحلات الأمل مجددا إلى رحلات الموت، وعسى ألا تُلطخ مياه البحر المتوسط النقية مجددا بالدماء جراء هذه الحوادث المأساوية”.

ونجا نحو 80 شخصا بعدما تحطم القارب وغرق في البحر العاتي بالقرب من منتجع ستيكاتو دي كوترو الواقع بالساحل الشرقي لمنطقة كالابريا.

وقدرت السلطات أن القارب حمل على متنه ما يصل إلى 200 مهاجر.

وجرى اعتقال ثلاثة يشتبه في أنهم متاجرون بالبشر قبل أيام، وبدأ مسؤولو الادعاء التحقيق في الأسلوب الذي استجابت به خدمات الطوارئ للكارثة، وذلك بعدما تلقت السلطات اتهامات من ذوي الضحايا بالتقاعس عن نجدتهم.

وقال البابا “أصلي من أجل هذا العدد الكبير من الضحايا في غرق القارب ولأسرهم ولمن نجوا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الجيش الروسي يستهدف مركز قيادة كتيبة آزوف في أوكرانيا
حريق "كبير" في مخيم للاجئين في بنغلادش
بالفيديو.. حريق "هائل" يندلع في مخيم للاجئين في بنغلادش
من خيرسون - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مقتل امرأة وطفلين جراء القصف الروسي لقرية في خيرسون

الأكثر قراءة

وادي جهنم في عكار
هلع في عكار.. "أصوات غريبة" تخرج من الصخور وخشية من زلزال آت!
حزب الله
تطورات "بالغة الخطورة".. واستدعاء لـ "حزب الله" إلى موسكو!
لحظة قيام سيارة بصدم فتاتَيْن
بالفيديو.. مشهد مروّع للحظة صدم فتاتَيْن في بعلبك