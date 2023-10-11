بابا الفاتيكان يعبر عن قلقه إزاء "الحصار المطبق" على غزة

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم الأربعاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال الهجوم على إسرائيل مطلع هذا الأسبوع، كما عبر عن قلقه البالغ إزاء “الحصار المطبق” المفروض على الفلسطينيين في غزة.

وقال خلال المقابلة الأسبوعية “أصلي من أجل تلك العائلات التي شهدت تحول يوم عيد إلى يوم حداد، وأطالب بإطلاق سراح الرهائن على الفور”.

وفي إشارة إلى رد إسرائيل على حماس قال البابا فرنسيس “من حق أولئك الذين يتعرضون للهجوم أن يدافعوا عن أنفسهم، لكنني قلق جدا من الحصار المطبق الذي يعيش فيه الفلسطينيون في غزة، حيث سقط أيضا العديد من الضحايا الأبرياء”.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء، معارضة التكتل القاري فرض إسرائيل حصارا مطبقا على قطاع غزة بعد عملية حماس، مشيرا إلى أن غالبية دول الاتحاد ترفض وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية.

وقال بوريل للصحافيين بعد مشاورات طارئة لوزراء خارجية الاتحاد، إن احترام القانون الدولي يعني “رفض قطع المياه والغذاء والكهرباء”، وهو ما كان أمر به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال، تنفيذ عملية “السيوف الحديدية” ضد قطاع غزة، ردًا على عملية “طوفان الأقصى”، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.