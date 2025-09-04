الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
بابا الفاتيكان يناقش "الوضع المأساوي في غزة" مع الرئيس الإسرائيلي

منذ ساعتين
البابا ليو بابا الفاتيكان

قال الفاتيكان إن البابا ليو ناقش “الوضع المأساوي في غزة” خلال اجتماع، اليوم الخميس، مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، ودعا إلى إجراء مفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن المتبقين ووقف دائم لإطلاق النار في القطاع.

وجاء في البيان “نأمل في استئناف المفاوضات على وجه السرعة… لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار بشكل عاجل وتسهيل الدخول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا وضمان الاحترام الكامل للقانون الإنساني”.

وشكر هرتسوغ في وقت سابق البابا ليو على الاجتماع في منشور على موقع إكس، وقال إنه تلقى “ترحيبا حارا” في الفاتيكان.

ويستهدف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، مخلفا شهداء وجرحى، موازاة مع تصدي فصائل المقاومة الفلسطينية للجيش الإسرائيلي، حيث نشرت مشاهد لاستهداف آليات في جباليا ضمن عمليات “عصا موسى”.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال في سلسلة غارات إسرائيلية متلاحقة على منازل وخيام النازحين في أحياء الصبرة والشيخ رضوان والنصر وتل الهوا بمدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر طبية إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية على منزل بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني بوجود عدد من المفقودين بين ركام المنزل الذي قصفته طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي على رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

