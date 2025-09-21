بابا الفاتيكان يندد "بالنزوح القسري" للمدنيين في غزة

ندد بابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر اليوم الأحد بالنزوح القسري للمدنيين في غزة، في الوقت الذي يكثف فيه الجيش الإسرائيلي حملة الهدم بالمدينة الرئيسية في القطاع الفلسطيني.

وقال البابا خلال صلاة التبشير الملائكي الأسبوعية إنه يكرر التأكيد “مع رعاة الكنائس في الأرض المقدسة، أنه ليس هناك مستقبل يُبنى على العنف، على النزوح القسري، على الانتقام”.

وصار دور البابا ليو في الدعوة إلى السلام في غزة أكثر وضوحا منذ أن قصفت إسرائيل الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع في يوليو تموز.

وقال البابا اليوم “الشعوب في حاجة إلى السلام، وعلى من يحبها بالفعل أن يعمل من أجل السلام”.

وعبّر بابا الفاتيكان في وقت سابق، عن قلقه الشديد إزاء الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا الى أنها غير مقبولة. وشدد البابا على ضرورة وقف النزوح القسري الذي يُجبر الفلسطينيون عليه مرة أخرى، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحمايتهم.

وأشار إلى أن المدنيين في غزة يواجهون تحديات كبيرة في ظل القصف المتواصل والحصار الذي يعيق وصول المساعدات الإنسانية الضرورية، مما يزيد من معاناتهم اليومية.