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باتروشيف: موسكو ملتزمة بمنع الحرب النووية

منذ ساعة واحدة
علم روسيا

علم روسيا

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نقلت وكالة تاس للأنباء عن أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف قوله الأربعاء إن موسكو ملتزمة بمنع الحرب النووية والمواجهة العسكرية بين الدول المسلحة نوويا.

نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله الأربعاء إن روسيا لن تغير موقفها بشأن تعليق المشاركة في معاهدة نيو ستارت النووية بالرغم من قرار الولايات المتحدة وقف تبادل البيانات مع موسكو بموجب الاتفاقية.

وقال البيت الأبيض أمس الثلاثاء 28\3\2023، إن الولايات المتحدة أبلغت روسيا أنها ستتوقف عن تبادل بعض البيانات عن قواتها النووية في أعقاب رفض موسكو فعل الشيء نفسه، ووصف ذلك بأنه رد فعل على تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة نيو ستارت للأسلحة النووية.

    المصدر :
  • رويترز

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