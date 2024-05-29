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باتصال هاتفي.. ماكرون يدعو عباس لاتخاذ إصلاحات حيوية تمهيدا للاعتراف بفلسطين

منذ 9 دقائق
محمود عباس وإيمانويل ماكرون

محمود عباس وإيمانويل ماكرون

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حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء الرئيس محمود عباس باتصال هاتفي، على “مباشرة إصلاحات حيوية” في السلطة الفلسطينية، تمهيدا “للاعتراف بدولة فلسطينية”، وفق ما أفادت به الرئاسة الفرنسية في بيان.

وفي اتصال هاتفي مع عباس، أكد الرئيس الفرنسي “التزام فرنسا العمل مع شركائها الأوروبيين والعرب لبناء رؤية مشتركة للسلام توفر الضمانات الأمنية للفلسطينيين والإسرائيليين”، و”لإدراج مسار الاعتراف بدولة فلسطين في دينامية فعالة”.

وقال بيان الإليزيه إن ماكرون وعباس جددا الدعوة لوقف العمليات العسكرية في غزة فورا كما طالبت محكمة العدل الدولية.

وفي وقت سابق، قالت فرنسا إن إقامة دولة فلسطينية ليس “من المحرمات” بالنسبة لباريس، لكن التوقيت الآن ليس مناسبا.

ماكرون: فرنسا ملتزمة بالعمل من أجل حل الدولتين

 

وأعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا أمس الثلاثاء اعترافها رسميا بدولة فلسطين، مما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مع إبداء عدد آخر من الدول استعدادها لمثل هذا الاعتراف.

وجاء رد فعل إسرائيل غاضبا، وسحبت على الفور سفراءها من الدول الثلاث واستدعت سفراء هذه الدول لديها.

    المصدر :
  • الجزيرة

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