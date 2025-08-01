الجمعة 7 صفر 1447 ﻫ - 1 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باتفاق مع واشنطن.. برلين تدعم كييف بدفعة جديدة من منظومات باتريوت

منذ 48 دقيقة
بطاريات باتريوت

بطاريات باتريوت

A A A
طباعة المقال

كشفت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة أنها ستسلّم منظومتي صواريخ باتريوت إضافيتين إلى أوكرانيا، في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بأن تكون برلين أول من يتسلم النسخ الأحدث من هذه المنظومة الدفاعية مقابل ذلك.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في بيان رسمي إن “الالتزام الأميركي يتيح لألمانيا أن تدعم أوكرانيا في المرحلة الأولى بمنصات إطلاق، تليها مكونات إضافية لمنظومة باتريوت”.

وأوضح البيان أن الجيش الألماني سيبدأ خلال الأيام المقبلة بتسليم قاذفات صواريخ باتريوت إضافية لأوكرانيا، على أن تُستكمل المنظومة بمكوناتها الأخرى خلال شهرين إلى 3 أشهر.

وبموجب الاتفاق، ستحصل برلين على أنظمة باتريوت جديدة من الولايات المتحدة بشكل متسارع، في حين ستتولى ألمانيا تمويل تلك المنظومات.

ويأتي هذا الدعم في وقت تواجه فيه أوكرانيا تصعيدا في الهجمات الجوية الروسية، مما يجعل الحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية أكثر إلحاحا.

وتُعد منظومة باتريوت من أكثر الأنظمة الدفاعية فاعلية في اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية الروسية.

وكانت ألمانيا قد زودت أوكرانيا سابقا بـ3 منظومات باتريوت، وأكدت في بيانها اليوم أن إرسال المزيد لن يؤثر على التزاماتها الدفاعية ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو).

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
غزة تحت القصف
إعلام عبري: إسرائيل تتجه نحو انهيار دبلوماسي بسبب مجاعة غزة
مسيرات
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تتهم روسيا بنقل تكنولوجيا المسيرات الانتحارية لكوريا الشمالية
القوات الإسرائيلية بالضفة
غزة تحت القصف
مستوطنون يحرقون ممتلكات في الخليل والاحتلال يوسّع اقتحاماته شمال الضفة

الأكثر قراءة

علم فرنسا ولبنان
خطة فرنسية بشأن لبنان.. إليكم تفاصيلها
الريال اليمني
لليوم الثالث.. عملة اليمن تصعد أمام الدولار بعد شهور من التراجع
الرئيس جوزاف عون
إليكم النص الكامل لكلمة الرئيس جوزاف عون بمناسبة عيد الجيش