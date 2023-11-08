باحث أمريكي: "إسرائيل قد تخسر"!

كتب “جون بي. ألترمان” رئيس كرسي بريجنسكي ومدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مقالاً تحليلياً مفصلاً حول شكل الحرب الحالية، والأسباب التي قد تدفع الجيش الإسرائيلي للهزمة حقاً، وجاء في مقال الكتاب:

يتمتع الجيش الإسرائيلي بسجل حافل من الانتصارات، خاصة في الحروب التقليدية في الأعوام 1948 و1967 و1973

تفترض أغلب المناقشات الدائرة حول الحرب في غزة أن إسرائيل هي التي ستنتصر في نهاية المطاف، لكن المخاطر التي تواجه إسرائيل كبيرة للغاية، والتفوق الذي تتمتع به إسرائيل على حماس كبير للغاية، حتى أن أي نتيجة غير النصر لا يمكن تصورها، ولكن الأسئلة الوحيدة هي في أي إطار زمني وبأي تكلفة.

ومع ذلك، فمن الممكن أن تكون الحرب في غزة هي الحرب الأولى في تاريخ إسرائيل التي خاضها الجيش وخسرها، وستكون هذه الخسارة كارثية بالنسبة لإسرائيل وتضر بشدة بالولايات المتحدة.

لقد تجنب الجيش الإسرائيلي إلى حد كبير التاريخ المتقلب الذي ابتليت به الولايات المتحدة منذ أن بدأت حرب فيتنام فترة من النتائج المشوشة.

فقد أنهى الجيش الأمريكي اشتباكاته في لبنان والصومال وهايتي دون تحقيق انتصارات واضحة، لكنها كانت على نطاق صغير. والأخطر من ذلك هو أن حروب ما بعد 11 سبتمبر في العراق وأفغانستان ومنطقة الحدود السورية العراقية كانت بمثابة جهود جادة، لكن سنوات القتال، ومليارات الدولارات، وآلاف القتلى الأمريكيين، فشلت في تأمين النصر.

يزعم الإسرائيليون في بعض الأحيان أنه لا توجد مقارنة بين حروب البقاء التي خاضوها حرفياً على حدودهم، وبين التصرفات الأميركية البعيدة المدى.

وهم يزعمون أيضاً أن الجمهور في إسرائيل متحد فيما يتصل بقضايا البقاء، في حين أن سكان الغرب متقلبون، ويقولون إن إسرائيل ستفوز لأنه لا بد لها من ذلك، ولكن ماذا لو كان الدرس الذي تقدمه الولايات المتحدة هو أن حتى الأحزاب الضعيفة قادرة على صدّ الأحزاب القوية بالاستعانة بالاستراتيجية الصحيحة؟

إن مفهوم حماس للنصر العسكري يدور حول تحقيق نتائج سياسية طويلة الأمد، فحماس لا ترى النصر في عام واحد أو خمسة أعوام، بل من خلال الانخراط في عقود من النضال الذي يزيد من التضامن الفلسطيني ويزيد من عزلة إسرائيل. في هذا السيناريو، تحشد حماس السكان المحاصرين في غزة حولها بغضب وتساعد في انهيار حكومة السلطة الفلسطينية من خلال ضمان أن ينظر الفلسطينيون إليها على أنها ملحق ضعيف للسلطة العسكرية الإسرائيلية.

وفي الوقت نفسه، تبتعد الدول العربية بقوة عن التطبيع، وينحاز الجنوب العالمي بقوة إلى القضية الفلسطينية، وتتراجع أوروبا عن تجاوزات الجيش الإسرائيلي، ويندلع نقاش أمريكي حول إسرائيل، مما يؤدي إلى تدمير الدعم الحزبي الذي تتمتع به إسرائيل هنا منذ أوائل السبعينيات.

إن التذمر من حرب إقليمية يناسب حماس تماماً، الأمر الذي أثار مناقشات عالمية حول تكلفة التحالف مع إسرائيل، فقدرة إسرائيل على الحفاظ على تضامنها من خلال هذه العملية لا تشكل الشغل الشاغل لحماس. بل إن هدفها يتلخص في إبعاد إسرائيل عن شركائها الدوليين وتحويلها إلى دولة منبوذة كما تعتقد حماس.

ولا تحتاج حماس إلى أن تكون قوية حتى تتمكن من اتباع هذه الاستراتيجية؛ إنها تحتاج فقط إلى أن تكون ثابتة. فبدلاً من الاعتماد على القوة الكافية لهزيمة إسرائيل، تسعى بدلاً من ذلك إلى استخدام قوة إسرائيل الأكبر بكثير لهزيمة إسرائيل، إن قوة إسرائيل تسمح لها بقتل المدنيين الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية الفلسطينية، وتحدي الدعوات العالمية لضبط النفس. كل هذه الأمور تعزز أهداف حماس الحربية.

وتخطط حماس لخسارة سلسلة من المعارك على طول الطريق، كما حدث من قبل. لكن النجاحات غير المتوقعة التي حققتها المجموعة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر سوف تلهم أجيال المستقبل من الفلسطينيين الذين يعتزون حتى بالانتصارات الصغيرة ضد الصعاب المستحيلة.

وبينما تسعى حماس إلى استعادة القدس، فإن هذا الهدف يشبه وجهات النظر اليهودية حول مجيء المسيح ووجهات النظر المسيحية حول المجيء الثاني. ووجوب العمل عليه بغض النظر عن احتمالية رؤيته في الحياة.

وتراهن إسرائيل على قدرتها على قتل عدد كاف من مقاتلي حماس بالسرعة الكافية لتحقيق النصر، وسوف تقوم بفرز التفاصيل بعد ذلك. بينما هدف حماس هو التمسك بثبات بالطريق المسدود، فماذا يجب على إسرائيل أن تفعل لضمان هزيمة حماس؟

هناك أمران مترابطان لهما أهمية قصوى، وكلاهما ليس عسكريًا بالكامل. الأول يتلخص في استعادة الدعم العالمي، الذي يبدو أن إسرائيل سلمته لمنظمة “عنيفة”، وهذا أمر بالغ الأهمية في الدول المجاورة، التي يشترك معظمها مع إسرائيل في العداء لحماس. وعندما تصل إسرائيل إلى حد السعي إلى الانسحاب من غزة ـ وعلى الرغم من الادعاءات الأخيرة بأنها لن تفعل ذلك، فإنها ستظل في حاجة إلى ذلك ـ فسوف تحتاج إلى تعاون دول مثل مصر والأردن والمملكة العربية السعودية لتوجيه عملية إعادة بناء المنطقة. وسوف تحتاج هذه البلدان إلى دعم تدفق الإمدادات، وتوفير بعض الحماية الشرطية، وإعادة بناء الأموال، وإضفاء الشرعية على أي هيكل حكم قد ينشأ.

وسوف يحتاجون أيضاً إلى المساعدة في تنشيط السلطة الفلسطينية التي ظلت تتداعى منذ سنوات، وقد شعرت جميعها بالإهانة بسبب ما تعتبره لامبالاة إسرائيلية بحياة العرب. ولن يكونوا مستعدين للتدخل على ظهر الدبابات الإسرائيلية، ولن يشعروا إلا بالقليل من المسؤولية عن حماية إسرائيل من أفعالها. وهم ليسوا متحمسين لتحمل المسؤولية عن غز.

ينبغي على إسرائيل أن تتعامل مع هذه الحكومات بشكل مباشر الآن، ويتعين عليها أن تتأكد من أن صوتها مسموع، ويتعين عليها أن تبدأ في إقناعها بأن غزة المستقرة أمر ممكن إذا كان لها دور فيها، وتحتاج إلى إقناعها بأن غزة المستقرة من شأنها أن تخدم ذلك. اهتماماتهم.

أما الجزء الثاني، وهو ذو صلة، فهو أن إسرائيل تحتاج إلى فصل حماس عن السكان المحيطين بها، والتأكد من أن أي تضامن فلسطيني ينشأ عن هذه الحرب يتمحور حول بديل قوي لحماس. وتلعب ممارسات الاستهداف الإسرائيلية دورًا هنا، ولكن من الناحية الواقعية، ستحتاج تلك المنظمة أو الحركة البديلة إلى مصداقية لتعزيز التطلعات الفلسطينية إلى الرخاء وتقرير المصير.

وإذا شعر عدد كبير من الفلسطينيين أن المستقبل الوحيد الذي يواجهونه هو البؤس، فإن قسماً كبيراً منهم سوف يسعى إلى إفقار منكوبيهم أيضاً.

فالمشروع المشترك، والشعور بالكرامة، والشعور بالقوة يقطع شوطا طويلا في تحفيز السكان الضعفاء، وإذا وفرت الجماعات المسلحة العنيفة السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأشياء، فإن هذه الجماعات ستتمتع بأولوية لا جدال فيها في الحياة الفلسطينية.

وسوف تستفيد إسرائيل بشكل أفضل كثيراً من وجود حركة فلسطينية قوية، قادرة في بعض الأحيان على الوقوف في وجه إسرائيل، وليس مجرد الاستسلام لها.

لقد فشلت السلطة الفلسطينية تحت قيادة محمود عباس في هذا الصدد، ونتيجة لذلك فإن معدلات تأييد عباس بالكاد تتجاوز العشرة في المئة.

وقال رئيس الشاباك السابق عامي أيالون إن الفلسطينيين بحاجة إلى أفق سياسي، لكنه أوسع من ذلك. للبؤس الفلسطيني أشكال عديدة ولكن يجب أن يشعروا أنه يمكن أن ينتهي.

لقد أمضى وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكثر من أسبوع في الشرق الأوسط في الترويج لهذه الأفكار وغيرها، لكن لا يبدو أنه حقق نجاحًا كبيرًا. يبدو أن إسرائيل في وضع قتالي إلى حد كبير. إذا كانت تصريحاتهم العامة تشير إلى أي مؤشر، فهم لم يفكروا بشكل كافٍ في الشكل الذي سيبدو عليه الفوز، ولم يتمكن بلينكن من تحويل أنظارهم.

وبحسب ما ورد خططت حماس لعملية 7 أكتوبر/تشرين الأول لسنوات، غير متأكدة من نجاحها ولكنها متأكدة إلى حد معقول من رد فعل إسرائيل.

ولا تستطيع إسرائيل أن تتحمل خسارة الحرب. ولكن في جهودها للفوز، يمكنها ذلك.