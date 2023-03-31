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باخموت تحولت إلى "مفرمة لحم".. و65% من المدينة في يد الروس

منذ 35 دقيقة
مدينة باخموت الأوكرانية

مدينة باخموت الأوكرانية

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بعد اسابيع من الصمود الاوكراني وسط معارك دامية مع القوات الروسية في مدينة باخموت شرق اوكرانيا، أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية سيرغي ليشتشنكو أن قوات بلاده لم تعد تسيطر سوى على ثلث المدينة التي تحولت إلى “مفرمة لحم”.

وقال إن “أوكرانيا تسيطر على ثلث باخموت، كما أكد المراقبون الدوليون”، في إشارة ربما إلى ترجيح “معهد دراسة الحرب” الأميركي، الأربعاء الماضي، سيطرة أن القوات الروسية على “حوالي 65%” من المدينة بعدما تقدمت في الأيام الخمسة الماضية، لا سيما في الشرق.

لكن ليشتشنكو نفى خلال مؤتمر صحافي بثه حساب الرئاسة على تلغرام مساء أمس الخميس 30\3\2023، أن تكون القوات الروسية تحاصر المدينة مثلما سبق أن أكد مسؤول محلي موال لروسيا.

وكان رئيس منطقة دونيتسك الموالي لموسكو فيتالي خوتسينكو، أكد أمس الخميس 30\3\2023 أن تطويق المدينة الاستراتيجية بالكامل بات قريباً جداً، مضيفا أن القوات الروسية تتقدم في المنطقة إلى حد كبير.

أتى ذلك، بعدما زعم قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجن، في 20 مارس أن عناصره الذين يقاتلون في الصفوف الأمامية في هذه المعركة يسيطرون على “حوالي 70 بالمئة” من باخموت.

يشار إلى أن باخموت البالغ عدد سكانها قبل الحرب حوالي 70 ألف نسمة، باتت رمزا للمعركة بين الروس والأوكرانيين للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية، بفعل طول المعركة الجارية حولها والخسائر الفادحة التي لحقت بالطرفين.

وتقدمت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة في شمال المدينة وجنوبها، فقطعت عددا من طرق الإمدادات الأوكرانية وسيطرت على القسم الشرقي منها.

    المصدر :
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