باخموت داخل المعارك.. واول ظهور لدبابات "ليوبارد" الالمانية في ساحة المعركة

لاتزال المعارك مستمرة مع دخولها عامها الثاني، بحيث تتواصل العمليات العسكرية على الاراضي الاوكرانية، في حين يحاول الدب الروسي السيطرة على المزيد من الاراضي وسط مقاومة اوكرانية شديدة بدعم عسكري غربي كبير.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت أوكرانيا تصدي دفاعاتها الجوية لصاروخ روسي في بولتافا وإسقاط 5 مسيرات في هذه المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد.

وتزامنا، أكد مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن دبابات “ليوبارد” شوهدت بمنطقة أرتيموفسك (باخموت)، مضيفا أنها كهدف للجيش الروسي لا تختلف عن باقي المعدات العسكرية للعدو.

وقال غاغين في تصريحات، نقلتها وسائل الإعلام الروسية: “كانت هناك معلومات تشير إلى ظهور قطع من ليوبارد في منطقة أرتيموفسك”، مؤكدا أن هذه الدبابات ألمانية الصنع هي أهداف مدرعة “لا تختلف عن غيرها” وأن الأمر لا يستحق إثارة ضجة كبيرة حولها، وقال: “الطرق متوحلة في الوقت الحالي، وهذا سيعيق حركة المركبات الثقيلة مثل ليوبارد”.

وكان وزير دفاع بولندا، وهي الدولة التي أعلنت تقديم ما يصل إلى 14 دبابة “ليوبارد 2” إلى كييف كجزء من مساعدات تحالف دولي، أكد في 24 فبراير الماضي أن دبابات من طراز “ليوبارد” وصلت بالفعل إلى أوكرانيا. ووعدت كل من ألمانيا وإسبانيا وكندا وفنلندا أيضا بتسليم هذه الدبابات إلى أوكرانيا.

وفجر الثلاثاء 28\2\2023، اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن الوضع على محور باخموت صعبا للغاية.

وتقع مدينة باخموت في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي مركز لوجيستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

وقال زيلينسكي في رسالته المصوّرة اليومية إن “أكبر المصاعب هي، كما في السابق، في باخموت.. روسيا لا تحصي رجالها على الإطلاق، إنها ترسلهم لمهاجمة مواقعنا بدون توقّف. المعارك لا تنفكّ تحتدم”.

وكان الجيش الأوكراني قد أكد في وقت سابق الثلاثاء أن الوضع “متوتر جداً” حول باخموت، جبهة القتال الساخنة في شرق أوكرانيا.

ونقل مركز الإعلام الرسمي للجيش عن قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي قوله إن “الوضع في محيط باخموت متوتر جداً”.

وأكد أن مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية موجودة على خط المواجهة في هذه المعركة، وتحاول “خرق دفاعات قواتنا ومحاصرة المدينة”.

وعلى الرغم من اختلاف الخبراء بشأن أهميتها الاستراتيجية، تكتسب باخموت أهمية كبيرة من أجل السيطرة على منطقة دونباس الصناعية. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تفقد الجبهة في ديسمبر، أقسم بالدفاع عن هذه المدينة المحصنة “لأطول فترة ممكنة”.

هذا ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية، الثلاثاء، عن رئيس إدارة المخابرات العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية كيريلو بودانوف قوله إن الأشهر الثلاثة المقبلة على الجبهة ستكون حاسمة وستقرر مسار الحرب. وأضاف بودانوف، في مقابلة أجرتها معه إذاعة “صوت أميركا”، أن روسيا ليست مستعدة حاليًا لخوض حرب طويلة الأمد بسبب نقص الموارد على الرغم من أنها تظهر عكس ذلك.

وأكد المسؤول الأوكراني حاجة أوكرانيا إلى إمدادات أسلحة ضخمة، بما في ذلك الطائرات الهجومية، مشيرا إلى أن أوكرانيا تجري حاليا محادثات للحصول على مثل هذه الطائرات.