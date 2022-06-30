"بادرة حسن نية".. القوات الروسية تنسحب من جزيرة الأفعى في البحر الأسود

أعلن كل من وزارة الدفاع الروسية ومكتب الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية انسحبت من جزيرة سنيك، أو الأفعى، الأوكرانية والتي تحتل موقعا استراتيجيا في البحر الأسود.

وكتب “أندريه يرماك” رئيس مكتب الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” على تويتر: “لم تعد هناك قوات روسية على جزيرة سنيك. لقد قامت قواتنا المسلحة بعمل رائع”.

في السياق، أكدت وزارة الدفاع الروسية انسحاب قواتها من الجزيرة ووصفته بأنه “بادرة حسن نية” وقالت إن القوات أنجزت المهام الموكلة إليها هناك.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تظهر أن روسيا لا تعرقل جهود الأمم المتحدة لفتح ممر إنساني لتصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا.

وحازت جزيرة سنيك، التي احتلتها روسيا في اليوم الأول من الغزو، اهتمامًا دوليا عندما رفض حرس الحدود الأوكرانيون المتمركزون هناك طلب سفينة حربية روسية منهم الاستسلام.

وكتبت القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا على موقع فيسبوك أنه بعد عملية ناجحة شملت استخدام وحدات صواريخ ومدفعية، أخلت القوات الروسية مواقعها فوق الجزيرة ورحلت على متن زورقين.

الى ذلك، لفت يرماك الى أن القوات المسلحة الأوكرانية طردت القوات الروسية من الجزيرة، مضيفًا أن ادعاء موسكو أن الانسحاب جاء بدافع حسن النية غير صحيح.

من جانب آخر، قال مسؤول محلي إن أول سفينة شحن غادرت ميناء بيرديانسك الأوكراني الذي تحتله روسيا في بحر آزوف شرقي أوكرانيا، بعدما قالت روسيا إن الألغام أزيلت من الميناء وأنه مستعد لاستئناف شحن الحبوب.

على صعيد آخر، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع، أن أكثر من ستة آلاف جندي أوكراني استسلموا أو سقطوا في الأسر.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها أن تبادل 144 أسير حرب مع أوكرانيا، الذي أعلنت عنه المخابرات الأوكرانية ، تم تنفيذه بأمر مباشر من الرئيس فلاديمير بوتين.