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باراغواي تنتخب رئيسها.. وتُبقي السلطة في يد "اليمين"

منذ 44 دقيقة
سانتياغو بينيا يفوز بالإنتخابات الرئاسية في باراغواي

سانتياغو بينيا يفوز بالإنتخابات الرئاسية في باراغواي

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انتخبت باراغواي الأحد رئيسًا من حزب كولورادو اليميني الممسك بالسلطة في البلاد منذ قرابة ثمانية عقود، معلنة رفضها لمنافسه من يسار الوسط الذي ترشح تحت شعار مكافحة الفساد المؤسسي المستشري.

وأفادت لجنة الانتخابات بأن سانتياغو بينيا الإقتصادي ووزير المالية السابق البالغ 44 عامًا فاز بأكثر من 42 في المئة من الأصوات، وفق ما أظهرت النتائج بعد فرز 90 في المئة من بطاقات الإقتراع.

وحصل منافسه إفراين أليغري البالغ 60 عامًا من تحالف أحزاب يسار الوسط على 27,5 في المئة، على الرغم من تقدمه بفارق ضئيل في إستطلاعات الرأي قبل إنتخابات الأحد.

وخالفت النتيجة الإتجاه السائد في أميركا اللاتينية مؤخرًا بتصويت الناخبين للأحزاب اليسارية لمعاقبة الطبقة السياسية والأحزاب الكبرى.

وصوت الناخبون في باراغواي أيضًا لانتخاب نوابهم، حيث حقق حزب كولورادو أكبر حصة في مجلس الشيوخ بنحو 43 في المئة.

ورغم أن التصويت إلزامي في هذه الدولة، إلا أن نسبة المشاركة بلغت 63 في المئة فقط.

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