باراك: القيادة في سوريا قدمت عملا جيدا خلال الأشهر الأخيرة

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2025 8:54 مساءً
المبعوث الأمريكي توم باراك

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أزال اسم سوريا من قائمة “الدول الداعمة للإرهاب”.

وقال باراك في جلسة حوارية في منتدى حوار المنامة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إعطاء سوريا فرصة جديدة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو منح سوريا درجة أولى في إطار التعاون بمكافحة الإرهاب.

وأضاف: “روبيو أعطى سوريا الجديدة دفعة قوية ونريد تقدما في مكافحة الإرهاب، ومواجهة تنظيم داعش، وسيطرة الحكومة على معسكر الهول، وإنهاء السلاح الكيماوي”.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن القيادة في سوريا قدمت عملا جيدا خلال الأشهر الأخيرة، لافتا إلى أن النقاشات تجري على نحو جيد مع المكون الكردي شمال سوريا.

وكشف باراك أن بلاده تعمل على رفع العقوبات المفروضة على دمشق، بما في ذلك عقوبات “قانون قيصر”.

وأكدت صحيفة “المونيتور” الأمريكية في 25 أكتوبر الفائت، أن البيت الأبيض يشن حملة ضغط مكثفة على الكونغرس الأمريكي من أجل إلغاء عقوبات قيصر، محذرا من أن الإبقاء عليها يقوض جهود الحكومة السورية، والتي ترى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيها شريكا فاعلا في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الكونغرس، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة “كانوا واضحين تماما مع الكونغرس بأن الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر”.

وفي السياق، كشف مصدر آخر في الكونغرس للصحيفة أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك أجرى اتصالات هاتفية مع كبار المشرعين الجمهوريين في الأسابيع الأخيرة لحثهم على دعم إلغاء القانون.

وجاءت هذه الخطوة بعد ما يقارب العام على الإطاحة بالنظام السابق، حيث ألغى ترامب بالفعل معظم العقوبات الأمريكية بموجب أمر تنفيذي، لكن عقوبات “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، التي تعزل البلاد عن الاقتصاد العالمي، تتطلب موافقة الكونغرس لإلغائها.

