باراك: "خارطة طريق حل أزمة السويداء" ترسم مسارا تسلكه الأجيال

منذ 8 دقائق
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي توم باراك خلال صياغة خارطة طريق لحل أزمة السويداء

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك إن خارطة الطريق لحل أزمة محافظة السويداء في سوريا ترسم مسارا يمكن لأجيال السوريين القادمة أن تسلكه.

وكتب باراك في حسابه عبر منصة “إكس” تعليقا على خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها يوم أمس لحل الأزمة التي تشهدها محافظة السويداء جنوبي سوريا: “المصالحة تبدأ بخطوة واحدة .. وفي السويداء هذه الخريطة لا ترسم فقط عملية الشفاء وحسب بل ترسم مسارا يمكن لأجيال السوريين القادمة أن يسلكوه وهم يبنون أمة تتسم بالمساواة في الحقوق والواجبات المشتركة للجميع”.

ويوم أمس، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث باراك، أنه تمت صياغة خارطة طريق من 6 خطوات لحل أزمة السويداء.

ونص أحد بنود خارطة الطريق أن تنشر الحكومة السورية قوات مؤهلة ومدربة تابعة لوزارة الداخلية على طول طريق السويداء – دمشق لضمان حرية الحركة الآمنة للمواطنين والتجارة، وبدعم من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في تجاوز المعوقات العملية.

وتحدث بند آخر عن دعوة الحكومة السورية “لجنة التحقيق المستقلة الدولية حول سوريا” إلى إجراء تحقيق حول الأحداث المؤسفة التي شهدتها السويداء، وأن تلتزم الحكومة بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في تلك الأحداث وفق القانون السوري.

