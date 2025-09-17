باراك: "خارطة طريق حل أزمة السويداء" ترسم مسارا تسلكه الأجيال

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك إن خارطة الطريق لحل أزمة محافظة السويداء في سوريا ترسم مسارا يمكن لأجيال السوريين القادمة أن تسلكه.

وكتب باراك في حسابه عبر منصة “إكس” تعليقا على خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها يوم أمس لحل الأزمة التي تشهدها محافظة السويداء جنوبي سوريا: “المصالحة تبدأ بخطوة واحدة .. وفي السويداء هذه الخريطة لا ترسم فقط عملية الشفاء وحسب بل ترسم مسارا يمكن لأجيال السوريين القادمة أن يسلكوه وهم يبنون أمة تتسم بالمساواة في الحقوق والواجبات المشتركة للجميع”.

Reconciliation begins with a single step. In Suwayda, this map charts not just a process of healing, but a path future generations of Syrians can walk as they build a nation of equal rights and shared obligations for all https://t.co/4N5rZB5oob — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) September 17, 2025

ويوم أمس، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث باراك، أنه تمت صياغة خارطة طريق من 6 خطوات لحل أزمة السويداء.

ونص أحد بنود خارطة الطريق أن تنشر الحكومة السورية قوات مؤهلة ومدربة تابعة لوزارة الداخلية على طول طريق السويداء – دمشق لضمان حرية الحركة الآمنة للمواطنين والتجارة، وبدعم من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في تجاوز المعوقات العملية.

وتحدث بند آخر عن دعوة الحكومة السورية “لجنة التحقيق المستقلة الدولية حول سوريا” إلى إجراء تحقيق حول الأحداث المؤسفة التي شهدتها السويداء، وأن تلتزم الحكومة بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في تلك الأحداث وفق القانون السوري.