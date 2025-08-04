الأثنين 10 صفر 1447 ﻫ - 4 أغسطس 2025 |
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باراك: سوريا تستحق الاستقرار والسوريون يستحقون السلام

منذ 38 دقيقة
المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك

المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك

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أعرب السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا توم باراك عن قلقه إزاء أعمال العنف التي شهدتها مناطق السويداء ومنبج السورية.

كما أكد أن الدبلوماسية تبقى الحل الأمثل لتحقيق السلام الدائم في البلاد.

وقال باراك في منشور له على منصة اكس: “اندلعت أعمال عنف مقلقة أمس في السويداء ومنبج. الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لوقف العنف وبناء حل سلمي ودائم. تفخر الولايات المتحدة بمساعدتها في التوسط لإيجاد حل في السويداء، وبالتشارك مع فرنسا في التوسط لإعادة دمج الشمال الشرقي في سوريا موحدة. الطريق إلى الأمام بيد السوريين، ونحث جميع الأطراف على الحفاظ على الهدوء وحل الخلافات بالحوار لا سفك الدماء. سوريا تستحق الاستقرار، والسوريون يستحقون السلام.”

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه عدة مناطق سورية تصاعدا للتوترات، حيث شهدت السويداء ومنبج اشتباكات متقطعة.

وقال مصدر أمني سوري، أمس، إن قوات الأمن الداخلي السورية “استعادت السيطرة على النقاط التي تقدمت إليها ما وصقته بـ”ميليشيات الشيخ الهجري” في تل الحديد وريمة حازم وولغا بريف السويداء”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، الأحد، عن المصدر قوله إنه “بعد التصدي للهجوم المنظم من قبل ميليشيات الهجري في محافظة السويداء على نقاط الأمن الداخلي المنتشرة في تل الحديد، وريمة حازم، وولغا، استعادت قوات الأمن السيطرة على النقاط التي تقدمت إليها هذه المجموعات”.

وأوضح المصدر الأمني أنه “تم تأمين المنطقة من قبل قوات الأمن الداخلي ووقف الاشتباكات حفاظا على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار”، وفقا لما نقلته “سانا”.

أما في منبج فتبادل الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، السبت، الاتهامات بشأن اشتباكات في ريف منبج بشمالي البلاد، إذ قالت وزارة الدفاع السورية، إن هجوماً نفذته قوات سوريا الديمقراطية، أسفر عن إصابة 4 من أفراد الجيش و3 مدنيين، فيما أشارت “قسد”، إلى أنها “استخدمت حقها في الدفاع عن النفس”، وردت على مصادر النيران.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت سابقا عن مساعيها الدبلوماسية لحل الأزمة السورية، بما في ذلك جهودها المشتركة مع الحلفاء الأوروبيين لتحقيق الاستقرار في البلاد.

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