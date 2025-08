باراك: سوريا تستحق الاستقرار والسوريون يستحقون السلام

أعرب السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا توم باراك عن قلقه إزاء أعمال العنف التي شهدتها مناطق السويداء ومنبج السورية.

كما أكد أن الدبلوماسية تبقى الحل الأمثل لتحقيق السلام الدائم في البلاد.

وقال باراك في منشور له على منصة اكس: “اندلعت أعمال عنف مقلقة أمس في السويداء ومنبج. الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لوقف العنف وبناء حل سلمي ودائم. تفخر الولايات المتحدة بمساعدتها في التوسط لإيجاد حل في السويداء، وبالتشارك مع فرنسا في التوسط لإعادة دمج الشمال الشرقي في سوريا موحدة. الطريق إلى الأمام بيد السوريين، ونحث جميع الأطراف على الحفاظ على الهدوء وحل الخلافات بالحوار لا سفك الدماء. سوريا تستحق الاستقرار، والسوريون يستحقون السلام.”

Disturbing violence erupted yesterday in Suwayda, and in Manbij. Diplomacy is the best way to stop violence and build a peaceful, lasting solution. 🇺🇸 is proud to have helped mediate a solution in Suwayda and to be co-mediating with 🇫🇷 the reintegration of the northeast into a…

— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) August 4, 2025