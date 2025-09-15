الأثنين 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
باراك يبحث مع رئيس الوزراء القطري سبل تعزيز الاستقرار في سوريا

منذ 46 دقيقة
رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك قبل انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، قطر، 15 سبتمبر 2025. وزارة الخارجية القطرية عبر رويترز

حث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، سبل التعاون بين الدوحة وواشنطن لدعم الاستقرار في سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء بين الجانبين في الدوحة استعرضا فيه آخر المستجدات في سوريا.

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني التقى أمس باراك ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري للقمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في قطر.

وتنطلق في العاصمة القطرية الدوحة -اليوم الاثنين- أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة الثلاثاء الماضي.

وستناقش القمة، بحسب وزارة الخارجية القطرية، مشروع بيان عربي إسلامي بشأن الهجوم.

وتأتي القمة في لحظة فارقة، بعد الاعتداء الإسرائيلي الأخير على دولة قطر، والذي مثل صدمة غير مسبوقة على المستويين العربي والدولي، بالنظر إلى استهدافه مقرات سكنية لعدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) داخل الدوحة التي تلعب دور الوساطة منذ عامين لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة.

