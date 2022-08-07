بارقة أمل.. البابا يشيد بإبحار سفن الحبوب الأوكرانية

رحب البابا فرنسيس، الأحد، بإبحار أولى السفن التي تنقل صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود والتي كانت روسيا تفرض عليها حصارا، قائلا إن الانفراجة قد تكون نموذجا للبدء في حوار بغية إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وانطلقت السفينة الأولى، رازوني، في الأول من أغسطس آب، تلاها سبع أخريات حتى اليوم الأحد بفضل اتفاق لتصدير الحبوب والأسمدة بين موسكو وكييف بوساطة تركيا والأمم المتحدة الشهر الماضي.

جاء ذلك بعد تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض مناطق في العالم لمجاعة بسبب توقف شحنات الحبوب من أوكرانيا مما أدى إلى نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وقال البابا فرنسيس في عظته الأسبوعية للزوار والسياح في ساحة القديس بطرس “هذه الخطوة تظهر أنه من الممكن إجراء حوار للتوصل إلى نتائج ملموسة تساعد الجميع”.

وأضاف “هذا الحدث يمثل بارقة أمل وأمنيتي الصادقة هي أنه باتباع هذا الطريق، سيكون من الممكن إنهاء القتال والتوصل إلى سلام عادل ودائم”.

وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا، شكل إنتاج روسيا وأوكرانيا معا ما يقرب من ثلث صادرات القمح العالمية.

ويشرف على استئناف صادرات الحبوب مركز التنسيق المشترك في إسطنبول حيث يقوم موظفون من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة بفحص السفن وتفتيشها.

وفي يونيو حزيران، دعا بابا الفاتيكان إلى إنهاء الحصار المفروض على صادرات القمح المنقولة بحرا من أوكرانيا، قائلا إن الحبوب لا يمكن أن تُستخدم “سلاح حرب”.