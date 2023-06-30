باريس تخرج عن السيطرة.. "فيديو" لأعمال عنف واقتحام للمتاجر الكبرى

حرق عدد من السيارات في الاحتجاجات التي عمت مدناً فرنسية

ارتفعت حدة المواجهات في وقت مبكر من (الجمعة 30-6-2023) في العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الفرنسية على خلفية الاحتجاجات المنددة بمقتل مراهق فرنسي على يد ضابط شرطة فرنسي.

وقد تداول ناشطون على وسائل التواصل مقاطع فيديو لأعمال شغب واقتحام لبعض المتاجر الكبرى مثل نايكي و ” Foot Locker” ومطعم ماكدونالدز، حيث تم نهب محتوياتهم في ظل عجز قوات الأمن عن ضبط الأوضاع.

#Emeutes : Des pillages ont actuellement lieu en plein cœur de Paris au Forum des Halles, des sauvageons tentent de piller la boutique Nike et s’en prennent à d’autres boutiques. Aucun effectif de police sur place. C’est du délire. pic.twitter.com/MMvgMVptou — Yeremia ⓩ (@yeahremia) June 29, 2023

🇫🇷EN DIRECT- Des individus sont parvenus à entrer dans un McDonald's à Nantes et se servent désormais.🚨

Abonne-toi pour + d’infos!⚠️#Nantes #emeutes pic.twitter.com/jQTjKmWhyN — Les infos de Tino (@lesinfosdetino) June 29, 2023

يشار إلى أ الشرطة الفرنسية أطلقت الخميس، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يشاركون في مسيرة بضواحي باريس تكريما لذكرى فتى قتل برصاص عنصر من الشرطة من مسافة قريبة في وقت سابق من الأسبوع.

وبدأت المسيرة قرابة الساعة الثانية بعد ظهر الخميس بالتوقيت المحلي في نانتير حيث قُتل نائل م. (17 عامًا) خلال عملية تدقيق مروري الثلاثاء.

وافتتحت والدة الشاب، مرتدية قميصًا كُتب عليه “العدالة لنائل”، التظاهرة من على حافلة صغيرة، وخلفها آلاف من المشاركين حملوا لافتات تحمل الشعار نفسه ولافتات أخرى كُتب عليها “لن نقبل بتكرار ذلك أبدًا”، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

لكن اندلعت أعمال شغب في نهاية المسيرة أمام مقر محافظة أو-دو-سين، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

ماكرون يندد

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”أعمال عنف غير مبررة” طالت “المؤسسات والجمهورية” في اجتماع خلية أزمة وزارية دعاها إلى الانعقاد في وزارة الداخلية.

ودعت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، خلال جولة لها قرب باريس، إلى تجنّب “أي تصعيد”، معتبرة أن “القضاء يؤدي وظيفته”.

وكان ماكرون اعتبر الأربعاء أن مقتل الشاب “لا يمكن تفسيره… وغير مبرر”، ما عرضه لانتقادات اليمين المتطرف ونقابات الشرطة مع التشديد على ضرورة احترام قرينة البراءة.

وتمنى ماكرون الخميس أن تكون “الساعات المقبلة” ساعات “تأمل” و”احترام”.

وأعلنت الحكومة الفرنسية نشر 40 ألف شرطي ودركي مساء الخميس في أرجاء فرنسا من بينهم خمسة آلاف في باريس وضواحيها القريبة، لمواجهة أعمال شغب محتملة مرتبطة بمقتل الفتى.

وأوضح وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن عديد قوات الأمن سيكون “أكثر بأربع مرات” مما كان عليه في الليلتين الماضيتين.

وكانت فرنسا مرات عدة مسرحا لأعمال شغب في المدن إثر مقتل شبان يتحدرون بغالبيتهم من أصول مغاربية ومن دول إفريقية أخرى إثر عمليات تدخل للشرطة. وفي 2005، أثار مقتل فتيين كانت تطاردهما القوى الأمنية، أعمال شغب استمرت ثلاثة أسابيع.

وأحيا مقتل نائل الجدل حول سلوك قوات الأمن في فرنسا حيث قتل 13 شخصا وهو عدد قياسي، في 2022 بعد رفضهم الامتثال لعمليات تدقيق مرورية.