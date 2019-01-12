باريس.. جرحى بانفجار قرب كاتدرائية “القلب المقدس”

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أفاد مراسل “العربية” نقلا عن مصدر في الشرطة الفرنسية، السبت، أن انفجارا قويا جدا وقع في الدائرة التاسعة قرب كاتدرائية “القلب المقدس” في العاصمة #باريس.

وتحدثت الشرطة الفرنسية عن سقوط عدد من الجرحى جراء الانفجار.

فيما قالت مصادر غير رسمية إن قتلى سقطوا جراء هذا الانفجار.

كما أفاد مراسلنا أن الانفجار وقع بالقرب من منطقة سياحية، مشيرا إلى أن الخسائر تبدو كبيرة في السيارات وواجهات المباني.

إلى ذلك، يستعد محتجو “السترات الصفراء” للنزول من جديد إلى الشارع لسبت تاسع من التظاهرات، تعبيراً عن غضبهم الذي لم يهدأ قبل ثلاثة أيام من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، إيمانويل #ماكرون، بعد حوالي شهرين من بدء تحركهم.

وتواصلت الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى التظاهر السبت في #باريس والمدن الفرنسية الأخرى، بينما تتوقع السلطات تعبئة أقوى وأكثر تشدداً من الأسبوع الماضي.

وفي العاصمة، أعلن جزء من المتظاهرين وبينهم أحد أبرز شخصيات التحرك سائق الشاحنات إيريك درويه، التجمع في حي لا ديفانس للأعمال في غرب باريس. لكن المكان الفعلي لتظاهرهم سيعلن على الأرجح في اللحظة الأخيرة.

وقررت وزارة الداخلية الفرنسية نشر خمسة آلاف شرطي ودركي في العاصمة وكذلك آليات مصفحة تابعة للدرك. في المجموع، تمت تعبئة حوالي ثمانين ألفا من رجال قوات الأمن في جميع أنحاء فرنسا.

وتتوقع السلطات تعبئة كبيرة في بورج المدينة الواقعة في وسط فرنسا التي اختارتها مجموعة نافذة من “السترات الصفراء” كموقع للتجمع.

المصدر: العربية.نت