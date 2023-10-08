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باريس: مقتل مواطن فرنسيّ نتيجة "الهجمات" في إسرائيل

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2023 7:39 مساءً
علم فرنسا

علم فرنسا

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أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد، أنّ مواطنًا فرنسيًا قتل نتيجة “الهجمات” في إسرائيل.

يأتي ذلك في وقت يتواصل القصف المكثف والمتتالي من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيليّة، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينيّة. فيما أفيد بأنّ الاحتلال يواصل قصف القطاع.

يشار إلى أنّ المقاومة الفلسطينية أطلقت عملية “طوفان الأقصى”، حيث انتشرت مقاطع فيديو عدة تُظهر تسلل المقاومين إلى الأراضي المحتلة، مستخدمين الجيبات والدراجات النارية والمظلات، خلال عملية اقتحام السياج الفاصل، شرق قطاع غزة. فيما لا تزال سلطات الاحتلال تُحصي عدد القتلى والجرحى، حيث أفيد في آخر حصيلة حتى اليوم بسقوط حوالي 660 قتيلًا وأكثر من 2000 جريح.

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